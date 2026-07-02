Theo hãng tin WANA, tại một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm nay (2/7), Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết quân đội Iran đã công khai tuyên bố không hoàn toàn tin tưởng đối phương ngay từ ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán chính trị.

Phát ngôn viên của quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia. Ảnh: WANA

Ông Akraminia nhấn mạnh quân đội Iran không lãng phí một giây phút nào trong việc nâng cấp khả năng phòng thủ, liên tục tập trung vào cả việc mua sắm trang thiết bị và huấn luyện nâng cao để luôn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo người phát ngôn của quân đội Iran, các binh sĩ nước này “đang đặt tay trên cò súng, mắt dán chặt vào kẻ thù và tai đang chờ đợi mệnh lệnh của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, sẵn sàng chiến đấu chống kẻ thù ngay khi lãnh đạo muốn". Ông Akraminia nêu rõ rằng trong khi đàm phán là trách nhiệm của các quan chức chính trị, quân đội Iran hoạt động “trên con đường riêng biệt”.

Khi mô tả mối quan hệ giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự, ông Akraminia khẳng định đàm phán chỉ đơn giản là “giao tranh ở một chiến hào khác”. Quan chức này tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của mình trong lĩnh vực quân sự cũng như trên chiến trường và con đường này không mâu thuẫn, mà liên kết chặt chẽ với tiến trình ngoại giao để hỗ trợ các mục tiêu rộng lớn hơn của quốc gia.

Một tấm áp phích lớn in hình cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trên đường phố thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: EPA

Trong cuộc phỏng vấn, ông Akraminia cũng nêu chi tiết các công tác chuẩn bị hậu cần và an ninh quy mô lớn do quân đội Iran thực hiện nhằm phục vụ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ông lưu ý quân đội Iran đã triển khai lực lượng tăng cường bảo vệ biên giới và không phận, đặt các bệnh viện quân sự trong tình trạng báo động cao và thiết lập 4 địa điểm tiếp đón ở Tehran để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, liên lạc và ăn uống miễn phí cho các quan chức nước ngoài và hàng triệu người tới dự tang lễ.