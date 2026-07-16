Ông Mikhail Fedorov. Ảnh: Facebook Mykhailo Fedorov

Theo các báo Guardian và Kyiv Independent, quyết định trên là một phần của cuộc cải tổ chính phủ sâu rộng của Tổng thống Zelensky.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Fedorov thông báo sẽ rời cương vị Bộ trưởng Quốc phòng và cho biết việc được phục vụ người dân Ukraine là một “vinh dự lớn lao”. Ông Fedorov được đánh giá cao nhờ những nỗ lực cải tổ Bộ Quốc phòng và giảm thiểu tình trạng tham nhũng trong cơ quan này.

Khoảng thời gian 6 tháng ông Fedorov đảm nhiệm chức vụ cũng là giai đoạn Ukraine đạt được những bước tiến đáng kể trên tiền tuyến. Các lực lượng Kiev liên tiếp sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên phạm vi toàn quốc tại nước láng giềng.

Trong thông điệp chia tay, ông Fedorov, 35 tuổi đã liệt kê những thành tựu của mình. Đó là vô hiệu hóa hệ thống internet vệ tinh Starlink đối với quân đội Nga, mua sắm thêm UAV để phá hủy “hậu cần của đối phương” và cô lập bán đảo Crưm. Ông Fedorov nói bản thân đã “cải thiện triệt để” hệ thống mua sắm, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước “hàng tỷ USD”.

Ngày rời nhiệm sở, ông Fedorov tiết lộ quân đội Ukraine đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo mới. Ông Fedorov nói: “Chúng tôi cơ bản đã điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật và đạt được độ chính xác tối đa. Chúng tôi giảm được 30% chi phí. Ukraine sẽ bước sang một đẳng cấp mới”.

Hiện chưa rõ ông Fedorov có được bổ nhiệm vào một vị trí khác trong nội các hay không. Cũng trong ngày 15/7, Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố chính phủ cần được tái cơ cấu. Người được chỉ định thay thế bà Svyrydenko là ông Serhiy Koretskyi, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Naftogaz.

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đã khiến những người ủng hộ ông phản ứng gay gắt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có tin đồn ông mâu thuẫn với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi. Nhiều người ủng hộ Ukraine, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul trong tuần này đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Zelensky để ông Fedorov tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.