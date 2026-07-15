Theo kênh Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/7 tuyên bố Moscow đang nhận được các tín hiệu từ Mỹ về việc sẵn sàng nối lại nỗ lực trung gian nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

"Tình hình tại Vùng Vịnh hiện là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, khiến vấn đề Ukraine tạm thời bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được các tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng hỗ trợ quá trình hòa đàm", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cách đây không lâu, Trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Washington thực sự mong muốn giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đàm phán.

"Dù Mỹ liên tục thể hiện thiện chí, nhưng một số lực lượng ở châu Âu lại đang tìm cách cản trở tiến trình hòa đàm. Các lực lượng này đang tác động đến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông qua nhiều hình thức hỗ trợ cả về tài chính, vật chất và quân sự", ông Patrushev nói.

Ukraine tấn công trực thăng và hàng loạt tàu Nga

Theo báo Pravda, Tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine (USF) Robert "Magyar" Brovdi ngày 15/7 thông báo quân đội nước này bắn hạ một trực thăng Mi-28 của Nga ở gần khu định cư Viazove thuộc vùng Belgorod.

UAV Ukraine truy đuổi trực thăng Mi-28 của Nga ở Belgorod. Video: Pravda

"Đơn vị không người lái số 427 đã triển khai UAV cảm tử để truy đuổi một trực thăng Mi-28 của Nga. Cú va chạm sau đó đã khiến cho máy bay của đối phương rơi xuống đất và mất đi khả năng hoạt động", ông Brovdi thông tin.

Cũng theo ông Brovdi, các lực lượng Ukraine đã tập kích thành công 20 tàu Nga ở Biển Azov trong đêm 14/7, bao gồm 17 tàu chở dầu, 2 tàu chở khí đốt và 1 tàu kéo.