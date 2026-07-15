Kênh Zvezda ngày 15/7 đã đăng tải phóng sự về hoạt động của một đơn vị lính bắn tỉa Nga trên tiền tuyến, qua đó hé lộ về cuộc đối đầu giữa các xạ thủ của nước này và UAV thuộc Ukraine.

"Tại mặt trận Dobropillia, mối đe dọa lớn nhất tới từ các UAV của Ukraine. Mọi cung đường dọc theo tiền tuyến đều là mục tiêu thường trực của UAV đối phương. Do đó, việc bảo vệ lộ trình hậu cần luôn là nhiệm vụ hàng đầu của cả các trạm quan sát phòng không lẫn đơn vị lính bắn tỉa. Chỉ trong 6 tuần qua, một cặp lính bắn tỉa thuộc Biệt đội xung kích Số 1435 đã bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine thuộc nhiều chủng loại", Zvezda cho biết.

Theo các xạ thủ Nga, một trong những mối đe dọa mới trên tiền tuyến là UAV "chế độ chờ". Đây là phương tiện có thể duy trì khả năng trinh sát trong thời gian dài ở gần các cung đường tiếp tế. Ngay khi phát hiện mục tiêu di động phù hợp, chúng sẽ lập tức cất cánh để lao vào tấn công.

Lính bắn tỉa Nga đối phó với UAV Ukraine tại tiền tuyến. Video: Zvezda

"Trái với quan niệm truyền thống là lính bắn tỉa thường giữ vị trí cố định, chúng tôi phải di chuyển liên tục để tìm kiếm UAV của đối phương, đồng thời giảm thiểu rủi ro bị phát hiện. Các UAV là thách thức rất lớn với mỗi xạ thủ, khi tốc độ và sự chính xác của mỗi phát đạn đều ảnh hưởng tới sự an nguy của đồng đội", một xạ thủ Nga nói.

Hai loại UAV khó bắn hạ nhất với các lính bắn tỉa Nga là Baba Yaga và Hornet, thường được Ukraine triển khai vào ban đêm và rạng sáng. Baba Yaga là UAV 4 cánh hạng nặng, khó đánh chặn do có giáp bảo vệ, nhưng động cơ xăng của nó phát ra tiếng ồn lớn giúp lính bắn tỉa dễ phát hiện từ xa.

Hornet là UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có thể bay với vận tốc hơn 100 km/h và hoàn toàn không phát ra tiếng động. Thân của Hornet làm bằng xốp nhẹ và nhựa nên đạn bắn xuyên qua cũng chỉ làm nó rung lắc nhẹ. Để ngăn chặn loại UAV này, xạ thủ phải bắn chính xác vào phần cánh quạt để ép nó rơi xuống.

"Với một khẩu súng bắn tỉa và vị trí phù hợp, chúng tôi có thể tiêu diệt các UAV ở độ cao từ 100 - 1.000m. Điều quan trọng là phải thích ứng được với đặc tính của từng loại mục tiêu", một xạ thủ khác cho hay.