Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/7 tuyên bố bất kỳ lực lượng đa quốc giao nào được triển khai tới Ukraine cũng sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp của Moscow.

"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nào của các quốc gia thuộc 'Liên minh tự nguyện' tới Ukraine là điều không thể chấp nhận đối với Nga. Hành vi này đồng nghĩa với sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài và làm gia tăng nguy cơ an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi những đơn vị đó là mục tiêu quân sự hợp pháp", bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, các quốc gia phương Tây trong Liên minh tự nguyện đã nhóm họp tại Paris để tái khẳng định cam kết triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Liên minh cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong những tháng tới nhằm chứng minh khả năng hoạt động của lực lượng này.

"Lực lượng này dự kiến sẽ được đặt tên là Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U), hoạt động với mục tiêu hỗ trợ Kiev tái thiết năng lực quân sự", truyền thông Ukraine cho hay.

Ông Zelensky đề cử tân thủ tướng Ukraine

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/7 đã đề cử Tổng giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Naftogaz Sergii Koretskyi làm thủ tướng mới của nước này.

"Ông Koretskyi là ứng viên phù hợp nhất bởi chúng ta phải sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Sau tất cả các cuộc tham vấn, ông ấy chính là người được chuẩn bị tốt nhất để đảm nhiệm cương vị thủ tướng Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Việc bổ nhiệm thủ tướng mới cần được Quốc hội Ukraine thông qua, nhưng Tổng thống Zelensky được cho là sẽ không gặp vấn đề gì trong quá trình này vì đảng của ông đang nắm đa số tại cơ quan lập pháp.

Trước đó, Thủ tướng đương nhiệm Yulia Sviridenko xác nhận bà sẽ từ chức để đảm nhận một vai trò khác trong chính phủ. Bà Sviridenko nhấn mạnh đây là sự thay đổi cần thiết nhằm củng cố hoạt động của chính phủ, đồng thời cải thiện quan hệ của Kiev với các đối tác quốc tế.