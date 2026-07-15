Video: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng tải cho thấy các thiết bị bay trinh sát của quân Nga đã phát hiện một tòa nhà dân sự bên trong làng Shchurove ở Donetsk, được Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 63 của Ukraine sử dụng làm nơi tập trung binh sĩ tạm thời.

Chỉ vài giây sau, một quả bom đã rơi trúng tòa nhà dân sự nói trên. Ngọn lửa và sóng xung kích của quả bom lập tức bao trùm tòa nhà cùng nhiều công trình lân cận.

Báo RG dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định Không quân Nga đã dùng bom FAB-3000 có gắn bộ thiết bị dẫn đường (UMPK) trong vụ không kích.

Bom FAB-3000 phát nổ ở nơi tập trung binh sĩ tạm thời của quân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hiện quân Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về nội dung đoạn video trên.

Theo báo RG, FAB-3000 là loại bom có trọng lượng lên tới 3.000kg; dài 3,3m, đường kính 0,54m và chứa khoảng 1.400kg thuốc nổ. Khi được trang bị UMPK và thả từ máy bay chiến đấu, FAB-3000 trở thành quả bom lượn có phạm vi tấn công từ 50 - 60km.