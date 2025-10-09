Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dự thảo luật đã sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện (theo phân công của UBND cấp tỉnh) xuống cho UBND cấp xã thực hiện.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội

Đề xuất này nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của UBND cấp huyện từ ngày 1/7.

Phát biểu bày tỏ sự đồng tình, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ kiện toàn cơ sở vật chất và nhân lực, đảm bảo các điều kiện khả thi khi cấp xã thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Cũng có ý kiến băn khoăn về tính khả thi khi chuyển thẩm quyền này cho cấp xã, bởi sau sáp nhập, cấp xã rộng hơn và được giao tới hàng nghìn nhiệm vụ. Trong khi đó, vấn đề giá cả trên một xã lại rất rộng lớn, từ giá cả nguyên vật liệu đến giá thực phẩm thiết yếu như giá gạo, thịt lợn…

Vì thế, cần quy định làm sao để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực thực hiện, không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính cho hay, sau khi có chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, UBND cấp tỉnh thì cấp xã sẽ triển khai các biện pháp bình ổn. Hiện nay chỉ có một số cách tiếp cận: hoặc tỉnh, hoặc xã hoặc cách tiếp cận thứ ba là có sự liên thông phối hợp giữa tỉnh và xã.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng nếu để cấp tỉnh bình ổn giá sẽ rất khó với các địa phương, bởi một tỉnh sau sáp nhập là rất lớn và rộng. Nếu giao cho tỉnh thực hiện sẽ rất khó triển khai, cũng rất khó bảo đảm phản ánh tình hình bình ổn giá được kịp thời khi xảy ra những biến động về giá. Do vậy, việc này vẫn phải là cấp cơ sở - cấp xã triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đồng tình với quan điểm phải nâng cao được năng lực tổ chức thực hiện, từ con người, cơ sở vật chất đến thiết bị, để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

“Về lâu dài, chúng ta phải làm việc này, còn trước mắt phải tập trung vào đào tạo cán bộ”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp rất nhiều phiên liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, điểm yếu nhất trong vận hành mô hình này là câu chuyện cán bộ.

“Không phải chỉ có bình ổn giá, tất cả các lĩnh vực khác cán bộ của chúng ta cũng nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu và Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt việc này”, Bộ trưởng Tài chính cho biết.

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai rất quyết liệt việc sắp xếp, đào tạo cán bộ và có những chương trình cụ thể.

Ông Thắng thông tin, tuần tới, Bộ Tài chính sẽ đào tạo liên tục các nghiệp vụ về kế toán, về tài chính và ngân sách, để đảm bảo các địa phương cấp xã phải đảm đương được nhiệm vụ.

Kéo dài thời gian thanh tra cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp

Với lĩnh vực thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá sẽ được sửa đổi để thống nhất với pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Về thời hạn kiểm tra, dự thảo luật sửa đổi theo hướng kéo dài thời gian kiểm tra so với quy định hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, quy định này chưa phù hợp với Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài) và quy định tại điều 68 của Luật Giá hiện hành (hạn chế cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng được kiểm tra).

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị rà soát để quy định thời hạn kiểm tra phù hợp, không kéo dài hơn so với quy định hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Khi kết thúc hoạt động cấp huyện, nhiều chức năng nhiệm vụ được chuyển về xã. Nếu cấp xã làm không nổi thì cấp tỉnh phải hỗ trợ, không để ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ lý do kéo dài thời gian thanh tra từ 10 ngày lên 15 ngày. Vì sao tăng? Thời hạn thanh tra có thể giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày, còn tăng từ 10 ngày lên 15 ngày thì kéo dài cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem lại kỹ vấn đề này.