Sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ nghiên cứu nghiêm túc để tiếp thu tối đa và giải trình cặn kẽ nhằm hoàn thiện dự án luật.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

"Đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến ngưỡng doanh thu được miễn và phải nộp thuế. Chúng tôi đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Thủ tướng. Chúng tôi đã soạn thảo nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn để luật có hiệu lực sớm nhất" - Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng nêu rõ ngưỡng doanh thu được miễn thuế đã cân nhắc rất nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế.

"Với ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng hài hòa với thời điểm hiện nay, trong luật cũng tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội trên nguyên tắc hài hòa, rủi ro chia sẻ" - Bộ trưởng nêu.

Ông chỉ rõ ngưỡng 1 tỷ đồng/năm đã gấp đôi so với hiện hành và tác động ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, với các hộ và cá nhân kinh doanh, mức miễn 1 tỷ đồng/năm làm giảm thu ngân sách 4.800 tỷ đồng.

Với doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ được hưởng với mức 2.100 tỷ đồng. Bộ trưởng nhấn mạnh mức này là phù hợp với điều kiện hiện nay, Chính phủ sẽ cân nhắc kỹ và tính toán thêm.

Với công tác quản lý thuế, Bộ trưởng cho hay luật thuế được thiết kế để đảm bảo tính trung lập, hiệu quả.

"Tức là chi phí hành thu thấp nhất, chi phí tuân thủ của người nộp thuế thấp nhất. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, chúng tôi đưa ra mức doanh thu là 1 tỷ đồng/năm" - Bộ trưởng cho biết.

Cần quy định khung tối thiểu và tối đa ngưỡng doanh thu chịu thuế

Tại phiên thảo luận trước đó, đại biểu Phan Đức Hiếu nhất trí về nguyên tắc giao cho Chính phủ chủ động quy định, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chính sách thuế. Tuy nhiên, ông băn khoăn nếu quy định giao toàn quyền cho Chính phủ trong việc này.

Ông đề xuất là luật sẽ quy định khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tùy từng thời kỳ xác định một mức doanh thu cụ thể.

Đại biểu Phan Đức Hiếu. Ảnh: QH

“Ví dụ, với mức thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là từ 1-3 tỷ hoặc từ 1-5 tỷ đồng. Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc thêm, đề xuất về một khung cụ thể bao gồm mức tối thiểu và tối đa” - ông Hiếu góp ý.

Với quy định như vậy, ông cho rằng Chính phủ hoàn toàn có thể quy định một mức doanh thu cụ thể áp dụng chung hoặc mức khác nhau cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau, đảm bảo sự linh hoạt và thẩm quyền của Chính phủ.

Lý giải về đề xuất này, ông Hiếu giải thích mức tối thiểu nhằm đảm bảo tính hợp lý, phù hợp thực tiễn, không tăng gánh nặng chi phí quá mức cho doanh nghiệp, tổ chức. Còn mức tối đa để đảm bảo cân bằng giữa giảm gánh nặng chi phí và thu ngân sách cũng như đảm bảo mục tiêu thúc đẩy mở rộng, phát triển kinh doanh, tránh tình trạng cơ sở kinh doanh “không muốn lớn”.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cũng cho rằng việc không quy định cứng một mức doanh thu cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định căn cứ vào bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp là một bước tiến quan trọng về thể chế.

Theo ông, việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng quy định cũng là một tín hiệu tích cực. Chính sách này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nhỏ - vốn là khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Thạch Phước Bình. Ảnh: QH

Về giải pháp, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thu nhập bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở, khi quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế.

Việc quy định rõ các căn cứ này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo khả năng dự báo cho người dân và doanh nghiệp trong hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh.

“Khi áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, trong thực tiễn có thể phát sinh tình trạng doanh nghiệp chia nhỏ hoạt động thành nhiều pháp nhân để giữ doanh thu dưới ngưỡng miễn thuế” - ông Bình nhận định và đề nghị bổ sung quy định cơ chế cộng gộp doanh thu đối với các doanh nghiệp có cùng chủ sở hữu hoặc có mối quan hệ kiểm soát. Việc này nhằm bảo đảm tính công bằng và chống thất thu ngân sách.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại biểu tỉnh Vĩnh Long đề nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cùng một quy mô kinh doanh. Việc thống nhất này sẽ giúp người dân dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.