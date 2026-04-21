Chiều nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Tài chính cho biết, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, dự thảo cũng sửa đổi nội dung tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao.

Theo Bộ trưởng, đề xuất trên nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 66 của Trung ương, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Về nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với xe điện chạy bằng pin, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế TTĐB đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Đề xuất này nhằm góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế TTĐB hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với mức quy định của luật hiện hành, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách. Các nội dung đánh giá tác động cũng chưa định lượng được tác động đối với nguồn thu ngân sách.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách; nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số ý kiến cho rằng, quá trình xem xét, ban hành Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT đã thảo luận kỹ về các nội dung này.

Việc quy định cụ thể mức ngưỡng trong luật là để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch và luật giao Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức ngưỡng là đã bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Với thuế TNDN, ông Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến thống nhất với đề xuất của Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong luật mức doanh thu được miễn thuế để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng đồng thời, giao Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về thuế TTĐB, đa số ý kiến thống nhất cần xem xét, gia hạn thời gian áp dụng thuế suất. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị cần cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn để bảo đảm các mục tiêu và hài hòa về lợi ích.

Chính phủ cần bổ sung báo cáo về tác động của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin, trong đó cần chú trọng đánh giá toàn diện, đầy đủ, cả ưu điểm cũng như hạn chế, tránh việc chỉ tập trung vào các ưu điểm, không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ đến các hạn chế của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin.