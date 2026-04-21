Chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay kỳ họp đầu tiên này, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội đã linh hoạt bổ sung nhiều vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội, bổ sung thêm nội dung vào chương trình.

Về các loại thuế, Thủ tướng nêu rõ đây là những vấn đề mới phát sinh. Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua các luật quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chiều 21/4.

Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh khó khăn với những biến động về giá xăng dầu, diễn biến khu vực tác động trực tiếp đến những đối tượng cần phải được quan tâm và ưu tiên hỗ trợ, đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu ngay phương án để báo cáo Quốc hội cho phép tại kỳ họp thứ nhất điều chỉnh các quy định về thuế suất, với hướng sửa đổi là nâng ngưỡng phải chịu thuế.

Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm, tức là doanh thu dưới mức này không phải chịu các loại thuế. Thủ tướng cũng nêu rõ phải đảm bảo công bằng với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng phải giải quyết khó khăn cho hộ kinh doanh.

Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ nâng lên. Thủ tướng tin tưởng rằng với những biện pháp khẩn trương, kịp thời sẽ khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh phát triển lên thành doanh nghiệp.

“Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khi Quốc hội cho chủ trương thông qua, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ ban hành nghị định kịp thời.

Các địa phương sẽ yên tâm, dám làm, dám quyết khi xử lý vướng mắc dự án

Đề cập việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, dù Quốc hội đã có Nghị quyết 170 và một số nghị quyết liên quan, nhưng theo Thủ tướng, qua quá trình thực tiễn triển khai, các địa phương vẫn báo cáo có vướng mắc.

Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan, chúng ta đã bổ sung kịp thời có dự thảo nghị quyết để tháo gỡ những dự án ách tắc. Đây là một nguồn lực rất lớn.

Thủ tướng cho biết, ngày 9/4, Thường trực Chính phủ họp về xử lý tháo gỡ các dự án ách tắc kéo dài lâu. Ngày 10/4, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có tờ trình báo cáo Bộ Chính trị và đến ngày 13/4, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 24.

Trên cơ sở đó, ngay lập tức Chính phủ đã có tờ trình báo cáo Quốc hội những giải pháp để bổ sung vào nghị quyết để kịp thời tháo gỡ cho các dự án đang vướng mắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi dự thảo nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các địa phương triển khai.

Nhắc lại kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương là tổ chức thực hiện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phải giải quyết rất nhanh để kịp thời đưa nguồn lực rất lớn quay trở lại. Nguồn lực này sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo công ăn việc làm địa phương.

“Đọc tờ trình, cũng như báo cáo thẩm tra của các cơ quan thấy tính chất rất phức tạp. Mỗi dự án liên quan đến một vướng mắc khác nhau. Nhưng với kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, thì các địa phương sẽ yên tâm hơn, dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm”, Thủ tướng nêu rõ.