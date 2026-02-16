Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng báo cáo: Tổng thị trường đạt gần 296.500 hành khách (tăng 19%) và 3.820 tấn hàng hóa (tăng 118%) so với cùng kỳ. Riêng Nội Bài khai thác 688 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 108.000 lượt khách.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh lì xì Tết cho nhân viên phục vụ tại sân bay Nội Bài.

Trực tiếp kiểm tra nhà ga T1, khu vực check-in và soi chiếu an ninh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, huỷ chuyến trong cao điểm Tết.

​Tại Bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách qua 3 bến (Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm) đạt hơn 184.000 lượt, tăng gấp 3–4 lần ngày thường, tại Mỹ Đình, cao điểm đạt hơn 14.500 khách/ngày; Giáp Bát gần 16.000 khách/ngày. Đơn vị khẳng định 100% hành khách có vé trước khi xuất bến, không xảy ra tình trạng nhồi nhét hay tăng giá trái quy định.

​Đánh giá cao công tác tổ chức, Bộ trưởng lưu ý các bến xe cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp vận tải để đón lượng khách quay lại Thủ đô sau Tết; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, bán vé.

​Tại Ga Hà Nội, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo doanh thu năm 2025 đạt khoảng 10.700 tỷ đồng (tăng trưởng trên 10%). Bộ trưởng yêu cầu ngành đường sắt thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra phương tiện, minh bạch bán vé, ngăn chặn "cò vé" và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

​Kiểm tra tuyến đường sắt đô thị Cát Linh (đang miễn phí phục vụ người dân từ 14–22/2), Bộ trưởng chỉ đạo đơn vị vận hành rà soát hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy; bố trí lực lượng hỗ trợ người già, trẻ em và đảm bảo kết nối thuận tiện với các loại hình vận tải khác.