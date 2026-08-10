Kiến nghị được cử tri TPHCM gửi về sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16. Theo đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện chính sách BHYT theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

"Thực tế hiện nay có những loại thuốc đặc trị chi phí rất cao phải mua ngoài danh mục hoặc người bệnh phải tự chi trả hoàn toàn nên nhiều trường hợp không đủ khả năng tiếp tục điều trị", cử tri phản ánh.

Do đó, cử tri đề nghị xem xét nâng mức hưởng BHYT lên 100% đối với nhóm đối tượng khó khăn đặc thù này và có cơ chế hỗ trợ từ 50% đến 70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Hồi đáp kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo quy định, người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tương đương 15,18 triệu đồng, sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ BHYT với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Hùng Trần

Như vậy, người mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nếu đáp ứng đồng thời hai điều kiện trên sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và không phải tiếp tục cùng chi trả trong năm tài chính đó.

"Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính đối với những người phải điều trị dài ngày, chi phí lớn", Bộ trưởng cho biết.

Rà soát bổ sung thuốc điều trị ung thư thế hệ mới

Về đề nghị có cơ chế hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị, Bộ trưởng Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Thông tư 20/2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Danh mục gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Trong số này có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch. Nhiều thuốc điều trị ung thư đã được Quỹ BHYT thanh toán với các tỷ lệ 30% - 100%, tùy từng thuốc cụ thể.

Danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Do đó, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc ghi trong danh mục.

Bà Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Theo đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Bộ Y tế cũng xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Một số thuốc đang có trong danh mục cũng sẽ được xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.