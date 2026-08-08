Cử tri tỉnh Tây Ninh cho biết nhiều loại thuốc thuộc danh mục BHYT vẫn thiếu tại cơ sở khám chữa bệnh, buộc người bệnh phải mua bên ngoài. Cử tri đề nghị ngành y tế kịp thời bổ sung đầy đủ các loại thuốc và dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi người bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng mối quan tâm, cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xem xét bổ sung thêm danh mục thuốc được thanh toán BHYT để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi khám chữa bệnh.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu mở rộng danh mục thuốc do quỹ BHYT chi trả, đặc biệt là các thuốc điều trị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, giúp giảm áp lực chi phí cho người bệnh.

Bộ Y tế: Danh mục thuốc BHYT của Việt Nam khá toàn diện so với mức đóng

Trả lời các kiến nghị trên, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả tương đối đầy đủ và toàn diện so với mức đóng bảo hiểm.

Theo Bộ Y tế, số lượng thuốc thành phẩm được quỹ BHYT thanh toán đa dạng hơn nhiều so với số hoạt chất được quy định. Ảnh: Phạm Hải

Theo Bộ Y tế, Thông tư 20/2022 hiện quy định danh mục gồm 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó có 76 hoạt chất điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục được xây dựng theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm thực tế được quỹ BHYT thanh toán đa dạng hơn nhiều so với số hoạt chất được quy định.

Đối với y học cổ truyền, danh mục BHYT hiện cũng bao gồm 229 thuốc Đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, áp dụng thống nhất ở tất cả các tuyến khám chữa bệnh.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc quy định theo tên hoạt chất thay vì tên thương mại, hàm lượng hoặc dạng bào chế giúp các cơ sở khám chữa bệnh có nhiều lựa chọn hơn trong đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, không bị giới hạn theo chuyên khoa hay loại bệnh.

Dự kiến bổ sung thêm thuốc ung thư, bệnh hiếm trong năm 2026

Bộ Y tế cho biết ngày 16/11/2024 đã ban hành Thông tư 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc thuộc phạm vi hưởng của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở đó, Bộ đang rà soát, sửa đổi Thông tư 20/2022 nhằm cập nhật danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Hiện Bộ Y tế lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo thông tư, dự kiến ban hành trong năm 2026.

Theo dự thảo, danh mục thuốc BHYT sẽ được bổ sung thêm một số thuốc điều trị ung thư, bệnh mạn tính và bệnh hiếm. Đồng thời, Bộ cũng sẽ sửa đổi điều kiện và tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc đã có trong danh mục, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thuốc, giảm gánh nặng chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Đề xuất lộ trình mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ BHYT Bộ Y tế đang soạn dự thảo Nghị định quy định về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ BHYT bao gồm: khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh thuộc danh mục; chi phí điều trị dinh dưỡng; một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.