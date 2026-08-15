Cử tri cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét giảm bớt các thủ tục liên quan để bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị nhanh hơn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo quy định hiện hành, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được thực hiện căn cứ yêu cầu chuyên môn, tình trạng người bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh.

Người bệnh có thể được chuyển giữa các cơ sở trong cùng cấp chuyên môn kỹ thuật; từ cơ sở cấp ban đầu lên cấp cơ bản; từ cấp cơ bản lên cấp chuyên sâu.

Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh, người bệnh có thể được chuyển trực tiếp từ cơ sở cấp ban đầu đến cơ sở cấp chuyên sâu, hạn chế việc phải chuyển qua cơ sở trung gian không cần thiết.

Thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) - bệnh viện cấp chuyên sâu, khám cho bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: H.Thắng

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 01/2025/TT-BYT theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người tham gia BHYT trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Theo đó, người bệnh sau khi được chẩn đoán xác định mắc một trong 62 bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu mà không phải thực hiện thủ tục chuyển cơ sở.

Nước ta có 103 bệnh viện cấp chuyên sâu, chủ yếu là bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh ở Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM... Trong số này có 13 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, tập trung tại ba trung tâm y tế chuyên sâu quốc gia ở Hà Nội, Huế và TPHCM.

Có 167 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh.

Ngoài ra, 141 bệnh, nhóm bệnh và trường hợp được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị trong 1 năm. Phiếu chuyển có thể được lập dưới hình thức bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định.

Nghiên cứu giảm thủ tục chuyển tuyến

Bộ Y tế lưu ý việc khám chữa bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật được thực hiện theo phạm vi quyền lợi BHYT, yêu cầu chuyên môn, tình trạng người bệnh, năng lực đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh và quy định về chuyển cơ sở.

Pháp luật hiện hành chưa quy định người tham gia BHYT được tự lựa chọn khám chữa bệnh tại mọi cấp chuyên môn kỹ thuật mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như trường hợp thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Theo Bộ Y tế, quy định này nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, điều trị tại cơ sở phù hợp với tình trạng bệnh, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực của hệ thống y tế và hạn chế quá tải tại các cơ sở cấp chuyên sâu.

Tuy nhiên, Bộ Y tế đang tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2025/TT-BYT theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, Bộ dự kiến rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, giảm các khâu trung gian không cần thiết; đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Các giải pháp này nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng điều trị và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.