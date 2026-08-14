Phản ánh với Bộ Y tế, cử tri TPHCM cho rằng vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, chênh lệch chất lượng khám chữa bệnh giữa các vùng, miền và khó khăn trong triển khai chuyển đổi số y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân...

Bên cạnh kiến nghị có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc BHYT, cử tri TPHCM cũng kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng “dịch vụ hóa” trong bệnh viện công, bảo đảm người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh công bằng và không phát sinh các khoản chi phí ngoài quy định.

Không phân biệt đối xử giữa người có thẻ BHYT và người dùng dịch vụ theo yêu cầu

Hiện Việt Nam có khoảng 2.100 bệnh viện, trong đó hơn 440 bệnh viện tư nhân, số còn lại là bệnh viện công lập. Trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã "thường xuyên chỉ đạo" các cơ sở khám chữa bệnh "không phân biệt đối xử giữa người bệnh có thẻ BHYT và người sử dụng dịch vụ theo yêu cầu"; không yêu cầu người bệnh tự chi trả các khoản chi phí thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện không phân biệt đối xử giữa người khám theo BHYT và khám dịch vụ. Ảnh: T.My

Theo Bộ trưởng, việc triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập phải thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở tự nguyện của người bệnh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và quyền lợi của người tham gia BHYT.

"Các khoản người bệnh phải chi trả phải được công khai. Những trường hợp lạm dụng dịch vụ theo yêu cầu, thu không đúng quy định hoặc để người bệnh BHYT phải tự chi trả các chi phí thuộc phạm vi được hưởng sẽ được phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo quy định", Bộ trưởng nêu rõ.

Hoàn thiện cơ chế BHYT để người dân giảm chi tiền túi

Theo BHXH Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, hơn 99 triệu người đã tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 96,91% dân số. Thời gian qua, phản ánh đến Bộ Y tế, một số người bệnh BHYT cho biết dù đi khám chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục, không đăng ký dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các khoản chi phí ngoài phần cùng chi trả theo quy định.

Đầu tháng 8, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các cơ sở y tế không được đề nghị người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT với giá dịch vụ khám chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính y tế, BHYT và giá dịch vụ y tế; từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi của người dân và bảo đảm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng.

Hiện nay, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của người dân Việt Nam cho chăm sóc y tế vào khoảng 40% tổng chi phí khám chữa bệnh. Bộ Y tế từng nhìn nhận con số này "vẫn tương đối cao" dù đã giảm mạnh so với những năm 2000.

Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030, 100% dân số cả nước tham gia BHYT, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%, tương đương với mức mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo để hệ thống y tế được bền vững.