Ngày 18/9, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương làm rõ nội dung mà báo chí thông tin về máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023, tuy nhiên hồ sơ của 255 bệnh nhân vẫn thể hiện được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Cụ thể, chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này.

Vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.