Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành và các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thu thêm tiền của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh của một số người bệnh BHYT về việc dù đi khám chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục, không đăng ký dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thêm các khoản chi phí ngoài phần cùng chi trả theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện nghiêm các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng của người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng người bệnh có BHYT không khám dịch vụ vẫn phải nộp thêm tiền. Ảnh: Hùng Trần

Đối với trường hợp người bệnh chỉ đăng ký khám chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục, không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, cơ sở y tế không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT với giá dịch vụ khám chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát việc phân bổ số lượng thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện cơ sở khám chữa bệnh vẫn thu thêm các khoản chi phí ngoài phần cùng chi trả đối với người bệnh BHYT khám đúng quy định, không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, Sở Y tế cần kiểm tra, xử lý theo quy định.

Hiện người dân đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập có 3 hình thức, gồm: (1) Khám theo bảo hiểm y tế (chi trả theo quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT), (2) khám không theo BHYT nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu (chi trả theo Thông tư 21/2023 của Bộ Y tế), (3) khám theo yêu cầu.