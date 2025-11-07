Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn đã được Bộ Tư pháp giới thiệu tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 diễn ra chiều ngày 7/11.

Đây là nền tảng pháp lý số trọng điểm, được Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng với sự đồng hành của FPT, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số.

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức thể hiện quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chính thống, diễn giải và hỗ trợ tra cứu theo thời gian thực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật, chủ động tìm hiểu và cập nhật chính sách mới, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt quy định điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Với cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, Cổng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hỗ trợ công tác quản lý, đào tạo nghiệp vụ tư pháp, qua đó tăng cường chất lượng phục vụ hành chính công.

Với định hướng không chỉ là một trang thông tin mà còn là một không gian làm việc, tra cứu, trải nghiệm số về pháp luật, Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức đã được Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện với 6 đột phá trọng tâm.

Đó là, giao diện Cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cùng các tiêu điểm chính sách; tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản;

Trang tiếng Anh được phát triển riêng, hướng tới nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam; kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng rộng hơn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.

Các tính năng mới nổi bật như đánh giá mức độ hài lòng, công cụ xử lý văn bản, trích xuất và tóm tắt tự động, cùng cẩm nang nghiệp vụ tư pháp điện tử cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cổng Pháp luật quốc gia được kết nối với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số hoặc truy cập cổng từ ứng dụng VNeID.

Trước đó, vào ngày 31/5, phiên bản thử nghiệm của Cổng đã được triển khai, tạo nền tảng pháp lý mở với định hướng “lấy người dùng làm trung tâm”. Sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được “AI Pháp luật” giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành và địa phương.

Đáng chú ý, trong giai đoạn các địa phương triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Cổng Pháp luật quốc gia đã hỗ trợ kịp thời việc phân cấp, phân quyền theo cơ cấu tổ chức mới, bảo đảm quyền lợi của người dân trong các lĩnh vực then chốt như quốc tịch và hộ tịch, góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại.

Trong năm nay, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.