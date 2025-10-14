Với 3 trụ cột chính gồm Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Chương trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cấp chính quyền; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách số. Chương trình cũng đã xác định phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thời gian qua, Bộ KH&CN nhận xét: Một số nền tảng số quốc gia đã được triển khai thành công và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số tại Việt Nam, trong đó có 3 nền tảng đạt kết quả nổi bật:

Nền tảng định danh điện tử quốc gia - VNeID: Việc triển khai thành công ứng dụng VNeID là một thành tựu mang tính chiến lược. Với hơn 65 triệu tài khoản đã được kích hoạt, VNeID không chỉ là một công cụ định danh điện tử mà đã phát triển thành một nền tảng tích hợp đa dịch vụ, trở thành kênh giao tiếp chính thức và tiện lợi giữa công dân và chính quyền.

Thời gian qua, nền tảng VNeID đã cung cấp 48 tiện ích, tích hợp thành công hàng chục triệu giấy tờ quan trọng như: Giấy phép lái xe (20,2 triệu); Thẻ Bảo hiểm y tế (26,4 triệu); Đăng ký xe (7,4 triệu); đồng thời triển khai nhiều dịch vụ công thiết yếu và Sổ sức khỏe điện tử.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia – NDXP: Theo thống kê, đến ngày 19/9/2024, nền tảng NDXP đã kết nối được 101 đầu mối cơ quan, tổ chức với tổng cộng 396 dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Về số giao dịch qua NDXP năm 2025 đã đạt 935 triệu giao dịch, trung bình 3,6 triệu giao dịch một ngày. Tổng số giao dịch trong quý 3 đến nay đã đạt 284,5 triệu giao dịch.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ - eCabinet: Trong tháng 8/2025, hệ thống đã phục vụ 2 phiên họp, xử lý 88 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế khoảng 11.757 hồ sơ, tài liệu giấy.

Lũy kế đến nay, hệ thống eCabinet đã phục vụ 130 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 3.444 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế khoảng 1.117.852 hồ sơ, tài liệu giấy. Kết quả này chứng minh sự chấp nhận và áp dụng công nghệ số một cách mạnh mẽ trong bộ máy nhà nước. Theo Bộ KH&CN, kết quả đạt được Văn phòng Chính phủ với eCabinet là động lực để các cơ quan, tổ chức khác đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị mình.