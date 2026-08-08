Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ góp ý về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, sau khi nghiên cứu đề xuất của Bộ Nội vụ, Bộ VHTT&DL thống nhất lựa chọn phương án 1 về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và phương án 1 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2027.

Theo phương án 1 được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến, dịp Tết Âm lịch 2027 sẽ được bố trí nghỉ theo đúng quy định 5 ngày, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù theo quy định.

Dựa trên phương án này, kỳ nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm của người lao động. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đối với phương án 1 về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (rơi vào thứ Ba, 24/11), Bộ Nội vụ đề xuất chuyển ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy (28/11). Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11).

Bộ VHTT&DL cũng nhất trí với các nội dung khác trong dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Bộ này đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.