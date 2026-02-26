Theo văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký ban hành, việc thu phí được thực hiện căn cứ Nghị định 130/2024 của Chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng căn cứ Quyết định 496 của bộ phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1001 ngày 24/2/2026 về mức thu phí, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 5 đoạn tuyến, tuyến cao tốc nêu trên theo đúng đề nghị của cơ quan này.

Đây đều là các đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017–2020, đã hoàn thành, đưa vào khai thác và được Bộ Xây dựng phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ căn cứ mức phí được duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định. Trong đó, cơ quan này có trách nhiệm công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp phí, các trường hợp miễn, giảm (nếu có) và tổ chức thu phí bảo đảm đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trước đó, Cục Đường bộ có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến đã được phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo Cục Đường bộ, sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo của các Khu Quản lý đường bộ khu vực, đơn vị đã hoàn thiện mức thu cụ thể cho từng đoạn tuyến, làm cơ sở triển khai thu phí khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Mức thu 4 tuyến gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này đã được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn.

Biểu phí sử dụng đường bộ cao tốc áp dụng đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến đã được Bộ Xây dựng phê duyệt