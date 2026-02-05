Quyết định của Bộ Xây dựng được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý, gồm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng cũng như chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc điều chuyển cũng dựa trên văn bản đề nghị từ phía Bộ Công an vào ngày 8/12/2025 về việc tiếp nhận cơ sở này.

Lý giải về việc điều chuyển trụ sở số 37 Lê Đại Hành, văn bản của Bộ Xây dựng nêu: “Do việc sắp xếp lại nơi làm việc của Bộ Xây dựng, việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng chung cao hơn”.

Đối với các dự án đang triển khai hoặc chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành tại trụ sở 37 Lê Đại Hành, Văn phòng Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan tiếp nhận thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an tiếp nhận và tổ chức xử lý đối với trụ sở hiện hữu của cơ quan, đơn vị khác trên khu đất được điều chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị; tiếp nhận và xử lý tài sản được bàn giao theo quy định.

Trước đó, vào tháng 3/2025, sau khi hợp nhất giữa Bộ Giao thông vận tải (cũ) và Bộ Xây dựng (cũ), Bộ Xây dựng mới sử dụng 2 trụ sở ở 37 Lê Đại Hành và số 80 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Trong đó, trụ sở chính đặt tại số 80B Trần Hưng Đạo - vốn là trụ sở của Bộ Giao thông vận tải trước đây; còn cơ sở 37 Lê Đại Hành được chuyển thành nơi tiếp công dân và Bộ phận Một cửa cơ quan Bộ Xây dựng.

Như vậy, hiện tại Bộ Xây dựng chỉ có duy nhất một trụ sở tại 80B Trần Hưng Đạo.