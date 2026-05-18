Thông tin được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.

Quỹ nhà ở quốc gia được thành lập vào tháng 11/2025 theo Nghị định 302/2025/NĐ-CP. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Trong đó, Quỹ nhà ở Trung ương do Chính phủ thành lập, giao Bộ Xây dựng quản lý. Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố sẽ thành lập và quản lý Quỹ nhà ở địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2026 dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng, giai đoạn 2029-2030 tiếp tục cấp thêm 5.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã có 13 địa phương hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương và đang trình HĐND bổ sung nguồn vốn để thực hiện chức năng của quỹ.

Ngoài ra, 20 địa phương khác đang hoàn thiện thủ tục giao các quỹ tài chính hiện có trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương. Riêng Sơn La đang hoàn thiện phương án thành lập quỹ theo mô hình tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Không chỉ tập trung vào nguồn vốn, Bộ Xây dựng cũng đang thúc đẩy hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhằm minh bạch hóa việc xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội.

Theo đó, cơ quan này sẽ hoàn thành việc định danh tài sản trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP.

Hệ thống dữ liệu sẽ được kết nối liên thông từ trung ương tới địa phương nhằm bảo đảm chính xác, đồng bộ, giúp quá trình xét duyệt người mua nhà ở xã hội diễn ra nhanh chóng, minh bạch và hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng phối hợp với Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội... nhằm minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt đối tượng, mua bán nhà ở xã hội. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng về minh bạch hóa thị trường và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định.