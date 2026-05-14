Theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc.

Cụ thể, các công trình này không nằm trong: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thành phố; khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Không chỉ nhà ở riêng lẻ, dự thảo nghị định cũng mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng đối với nhiều loại công trình khác như công trình xây dựng đặc thù; công trình trên đất quốc phòng, an ninh; công trình thuộc lĩnh vực điện lực theo quy định của Luật Điện lực; cảng hàng không và các hạng mục phục vụ bảo đảm bay.

Nhiều khu vực xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Hồng Khanh

Ngoài ra, những công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi cũng được đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhằm giảm bớt thủ tục chồng chéo giữa các khâu quản lý.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn đề xuất giữ yêu cầu cấp phép đối với một số công trình thuộc dự án không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Đây chủ yếu là các công trình cấp III, cấp IV - nhóm công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và số lượng phát sinh trên thực tế không lớn.

Xin phép xây dựng có thể chỉ còn 7 ngày

Bên cạnh việc mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng, dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ không yêu cầu người dân cung cấp lại các giấy tờ đã được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn đề xuất cắt giảm hàng loạt thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng như giảm đối tượng phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; giảm nội dung thẩm định; đơn giản hóa hồ sơ trình thẩm định và rút ngắn thời gian xử lý dự án.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đồng thời, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức cũng được đề xuất bãi bỏ, chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự công bố năng lực hoạt động xây dựng.

Đặc biệt, dự thảo nghị định đặt mục tiêu cắt giảm tới 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng so với hiện hành. Theo đề xuất mới, thời gian cấp phép đối với nhà ở riêng lẻ chỉ còn 7 ngày làm việc, trong khi các công trình còn lại tối đa 10 ngày làm việc.