Một công dân ở Hà Nội cho biết, thửa đất của gia đình nằm trong quy hoạch chi tiết Bắc Cổ Nhuế - Chèm 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất phù hợp với quy hoạch đất ở.

Người này thắc mắc, khi xây nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng trên thửa đất trên có được miễn giấy phép xây dựng không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết, tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt 2025 có nêu quy định về công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ công dân nêu, nếu không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng như trên thì phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.