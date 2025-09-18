Ngày 18/9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến vụ việc 255 bệnh nhân được phẫu thuật tán sỏi thận dù máy đã hỏng xảy ra tại Khoa Ngoại - Thận tiết niệu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đơn vị đình chỉ công việc 2 người, kỷ luật 4 người và phạt hành chính gần 20 người.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Cụ thể, quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu; khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính gần 20 người đang công tác tại nhiều khoa, phòng khác nhau.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Giáp cho biết: "Tôi rất đau lòng khi lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải kỷ luật và xử phạt hành chính nhiều cán bộ như vậy. Sau sự việc này, tôi có thể xin nghỉ. Hiện tại với vai trò là người đứng đầu, tôi rất xin lỗi mọi người".

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Nói về vụ việc này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định, máy laser tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, khi lập hồ sơ quyết toán, nhiều ca vẫn được ghi nhận sử dụng kỹ thuật laser trên hệ thống máy cũ.

"Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ sang công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ tại đơn vị này", ông La nói.