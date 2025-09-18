Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023. Tuy nhiên, hồ sơ của hàng trăm bệnh nhân vẫn thể hiện việc được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tại buổi thông tin. Ảnh: Hải Dương

Tại đây, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với bệnh viện kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện đã lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này.

Ông Giáp khẳng định, các bác sĩ liên quan đã thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực trong quá trình áp mã dịch vụ sai. Mức chênh lệch giá tuy nhỏ nhưng bệnh viện sẽ kiểm tra, xử lý và phối hợp công an để làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan..

"Sắp tới chúng tôi sẽ khám miễn phí cho 255 bệnh nhân đó nhằm bảo đảm quyền lợi cho họ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an để làm rõ vụ việc", ông Giáp nói.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, máy laser tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, khi lập hồ sơ quyết toán, nhiều ca vẫn được ghi nhận sử dụng kỹ thuật laser trên hệ thống máy cũ.

"Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời phối hợp công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ tại đơn vị này", ông La cho biết thêm.

Liên quan đến sai phạm trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính gần 20 người công tác tại nhiều khoa, phòng khác nhau.