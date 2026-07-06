Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều tra vụ gần 50 người nghi ngộ độc phải nhập viện sau bữa ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga.

Trước đó, ngày 2/7, sau khi dùng bữa tại quán trên, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị.

Hàng loạt bệnh nhân phải vào cấp cứu sau bữa ăn tại quán cơm gà.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Địa phương cũng được yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.