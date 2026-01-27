Ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ 27/12/2025 đến 26/1, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah.

Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch ngay tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực có dịch bệnh nếu không thực sự cần thiết.

Người dân cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về từ vùng dịch. Nếu xuất hiện các triệu chứng như: Đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực hiện “ăn chín, uống sôi”; rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn.

Không ăn hoặc uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật (dơi, chim) cắn hoặc gặm nhấm; tránh uống nước nhựa cây (như nhựa cây thốt nốt, nhựa dừa sống hoặc chưa qua chế biến). Không tiếp xúc gần với động vật có nguy cơ lây truyền cao, như dơi ăn quả.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với động vật, đặc biệt khi giết mổ.

Khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ hoặc mắc bệnh:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và vật phẩm có thể bị ô nhiễm.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ cá nhân.

- Sau khi chăm sóc, nhớ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay truyền qua loài dơi ăn quả), hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân),

Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày, người nhiễm virus có thể có các triệu chứng: Đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

