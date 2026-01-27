Theo báo cáo đến cuối tháng 1, Ấn Độ ghi nhận 5 ca nhiễm virus Nipah tại bang West Bengal. Chính quyền địa phương đã truy vết và cách ly gần 100 trường hợp tiếp xúc gần để khoanh vùng ổ dịch. Mặc dù chưa phát hiện ca mắc mới ngoài khu vực này, các cơ quan y tế vẫn duy trì mức cảnh giác cao do virus có khả năng lây truyền từ người sang người với tỷ lệ tử vong cao.

Trước diễn biến trên, tối 26/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Nipah (NiV) trên thế giới và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa sau khi một số quốc gia ghi nhận ca mắc.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, song HCDC đã tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt từ các vùng dịch. Công tác kiểm soát y tế tại cửa khẩu quốc tế được siết chặt để phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, từ đó kịp thời cách ly và xử trí.

Du khách đến Thái Lan có triệu chứng sốt cao hoặc các triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly. Ảnh: Thailand Goverment

HCDC khuyến cáo người dân từ vùng dịch nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, nhức đầu trong vòng 3-14 ngày kèm ho, đau họng, khó thở cần liên hệ ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị.

Hiện bệnh do virus Nipah chưa có vắc-xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. HCDC khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếp xúc với dơi (không đến nơi dơi trú ngụ), lợn bị bệnh, máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm virus.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah là bệnh truyền từ động vật sang người, lây qua thực phẩm nhiễm bệnh hoặc trực tiếp từ người sang người. Con người có thể nhiễm khi tiếp xúc động vật mang mầm bệnh như dơi, lợn; ăn thực phẩm bị nhiễm dịch từ động vật bệnh; hoặc tiếp xúc gần người nhiễm qua giọt bắn, nước tiểu, máu.

Thời gian ủ bệnh từ 4-14 ngày. Triệu chứng ban đầu gồm sốt, nhức đầu kéo dài 3-14 ngày, kèm ho, đau họng, khó thở. Giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể bị viêm não với triệu chứng buồn ngủ, mất phương hướng, rối loạn tâm thần và nhanh chóng hôn mê trong 24-48 giờ.

Tỷ lệ tử vong do virus Nipah dao động 40-75%. Người sống sót có thể để lại di chứng như co giật kéo dài và thay đổi tính cách.