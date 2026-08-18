Theo Cổng TTĐT Chính phủ, trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào tháng 10, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khối lượng công việc lập pháp rất lớn (khoảng 40 dự án luật, nghị quyết và có thể tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung), trong đó nhiều dự án luật rất phức tạp.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về 12 dự án luật, nghị quyết quan trọng dự kiến trình Quốc hội. Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại phiên họp; rà soát kỹ lưỡng, toàn diện để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân, Thủ tướng chỉ đạo phải đánh giá đầy đủ tác động, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi; nghiên cứu quy định thuế ưu đãi phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học. Các cơ chế, chính sách về thuế phải đơn giản, dễ áp dụng.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản với pháp luật có liên quan… Ông giao nhiệm vụ rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, thuế suất tài nguyên bảo đảm tính minh bạch, khả thi, hiệu quả.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật có liên quan; bảo đảm các quy định phải minh bạch, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ luật tài chính.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương thực hiện tổng rà soát hệ thống pháp luật; chủ động nhận diện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập. Ảnh: VGP

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo Thủ tướng, cần khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ông lưu ý tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm kiểm soát được nhưng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển; bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi, thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi.

Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ quy định về Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu hoàn thiện các quy định để bảo đảm an toàn và phát huy tối đa hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi, đồng bộ các quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng 2 con số và đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Luật cần làm rõ nguyên tắc để xử lý một số vấn đề được các nhà đầu tư rất quan tâm liên quan đến giải tỏa công suất, giá mua điện, đơn vị mua điện…

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng lưu ý rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.