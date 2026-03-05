Đó là phát biểu của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trong buổi Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Hệ thống y tế Medlatec.

Thứ trưởng chúc mừng những thành tựu của đơn vị trong 30 năm qua, đặc biệt đã tiên phong dịch vụ lấy máu tại nhà từ rất sớm.

Hệ thống y tế Medlatec đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Hồng Vân.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, khu vực y tế tư nhân là bộ phận quan trọng chia sẻ việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, đơn vị cần không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư chiều sâu vào nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ; xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn, giàu y đức, lấy sức khỏe người bệnh là ưu tiên hàng đầu. Đơn vị cũng cần hướng tới xây dựng các trung tâm xét nghiệm chẩn đoán, bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực; phát huy trách nhiệm xã hội, tham gia vào hệ thống sức khỏe cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ sức người yếu thế.

Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng định hướng, lành mạnh, hiệu quả, bền vững.

Nhân sự kiện ý nghĩa này, đơn vị cũng triển khai chương trình tặng 3.000 xét nghiệm sàng lọc người lành mang gene của 18 bệnh di truyền thể ẩn, với tổng trị giá 8,1 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 8 tới 31/3, áp dụng với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi trên toàn quốc, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của tầm soát gene bệnh di truyền thể ẩn, đặc biệt đối với các cặp đôi trước khi kết hôn và sinh con, góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ bệnh lý di truyền, hướng tới những thế hệ tương lai khỏe mạnh và chất lượng hơn.

Bộ Y tế sẽ kiểm tra đột xuất công tác trực cấp cứu tại các bệnh viện dịp Tết Theo Bộ Y tế, giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.

Bộ Y tế phát động cuộc thi viết về sự hy sinh thầm lặng của y bác sĩ Bộ Y tế vừa phát động cuộc thi báo chí viết về "Sự hy sinh thầm lặng" nhằm tôn vinh những tấm gương y bác sĩ trên khắp cả nước trong chuỗi sự kiện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.