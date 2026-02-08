Nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Cụ thể, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, yêu cầu toàn ngành y tế tăng cường các biện pháp bảo đảm trực cấp cứu, khám chữa bệnh an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết. Chỉ đạo này được triển khai trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 03 ngày 28/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác y tế dịp Tết.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thường trực 4 cấp, bảo đảm 24/24 giờ, bao gồm: Trực lãnh đạo và xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần; trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết công khai tại các khoa, phòng.

Trực Tết tại Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phương Thúy.

Cùng với đó, các đơn vị cần tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh; chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ôxy y tế; bố trí đầy đủ giường bệnh và phương tiện phục vụ cấp cứu. Công tác tiếp nhận, điều trị cần tập trung vào các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa đông – xuân, nhằm hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải xây dựng phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn; chuẩn bị phương án cấp cứu tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện cần tổ chức thăm hỏi, động viên và đón Tết cho người bệnh còn điều trị nội trú, đặc biệt quan tâm đến người bệnh nghèo và các đối tượng chính sách.

Bộ Y tế đặc biệt yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đối với tất cả các cơ sở có giường bệnh. Nội dung báo cáo bao gồm tổng hợp số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh và danh sách ca bệnh chi tiết, trong đó lưu ý các trường hợp tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí, vật liệu nổ tự chế và tai nạn giao thông. Các ca tử vong hoặc nặng xin về phải được báo cáo riêng theo đúng quy định.

Bộ Y tế cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực tại một số bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và các bệnh viện địa phương trước và trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

