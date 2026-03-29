Sáng 29/3, Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2. Theo cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi”. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy biến thể này có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO cũng nhận định các vắc xin Covid-19 hiện nay vẫn có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng và tử vong.

Trước tình hình này, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch và các biến thể lưu hành trên thế giới; đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao.

Biến thể BA.3.2 – còn được gọi bằng cái tên “ve sầu” – đã được phát hiện tại ít nhất 25 bang ở Mỹ, theo CDC. Tính đến đầu năm 2026, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Australia, Đức và nhiều nước châu Âu.

Giới chuyên gia đặc biệt lưu tâm đến BA.3.2 bởi số lượng đột biến lớn trên protein gai - “chìa khóa” giúp virus xâm nhập vào tế bào. Chính đặc điểm này khiến biến thể trở nên khác biệt so với các dòng virus đang lưu hành hiện nay.

