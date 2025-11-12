Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD (địa chỉ tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, công ty này bị phát hiện kinh doanh 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng một thời điểm kiểm tra. Căn cứ các quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh hình phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do công ty đứng tên công bố.

Sữa rửa mặt Reihaku Hatomugi Facial Cleansing Foam là 1 trong số 15 sản phẩm thu hồi và tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình.

Công ty HSD có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Nếu công ty không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm bị buộc tiêu hủy gồm nhiều loại sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng được công bố dưới các tên thương hiệu phổ biến trên thị trường như Reihaku, Arau Baby, Kumano, Machérie, Hadabisei, Tsubaki, Salon Link, Lion...

Dưới đây là 15 danh sách các sản phẩm của Công ty HSD:

STT Tên sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố Ngày cấp 1 Reihaku Hatomugi Facial Cleansing Foam 157169/21/CBMP-QLD 06/09/2021 2 Arau Baby Foam Body Soap 171604/22/CBMP-QLD 03/06/2022 3 Kumano Horse Oil With Tsubaki Oil Conditioner 189420/22/CBMP-QLD 25/11/2022 4 Kumano Horse Oil Non Silicon Shampoo 189421/22/CBMP-QLD 25/11/2022 5 Machérie Fragrance Body Soap 193478/23/CBMP-QLD 30/01/2023 6 Bandai Rinse-In Pump Shampoo Sumikko Gurashi 193483/23/CBMP-QLD 30/01/2023 7 Hadabisei Kraice Brightening Facial Serum 196067/23/CBMP-QLD 01/03/2023 8 Salon Link Extra Conditioner 196070/23/CBMP-QLD 01/03/2023 9 Tsubaki Premium Moist & Repair 196072/23/CBMP-QLD 01/03/2023 10 Salon Link Extra Shampoo 197911/23/CBMP-QLD 21/03/2023 11 Lion Child Toothpaste 203627/23/CBMP-QLD 07/06/2023 12 Lion Child Toothpaste 203628/23/CBMP-QLD 07/06/2023 13 Ichikami Dense W Moisturizing Shampoo & Conditioner Pair Set 230820/24/CBMP-QLD 26/03/2024 14 Tsubaki premium ex intensive repair nicolai bergmann shampoo & conditioner treatment pair 230837/24/CBMP-QLD 26/03/2024 15 Salon Link Non Silicone Shampoo 231403/24/CBMP-QLD 02/04/2024

