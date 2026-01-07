Văn bản được ban hành sau vụ một học viên tử vong khi nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh). Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là cơ sở ngoài công lập.

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nhằm tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp trẻ em cùng các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, Sở Y tế các tỉnh, thành phải tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với các cơ sở hoạt động không đúng giấy phép, cơ quan chức năng phải đình chỉ theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Với những cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, cần rà soát, bàn giao các đối tượng có địa chỉ cụ thể về địa phương; lập danh sách các trường hợp không xác định được nơi cư trú để xem xét đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực hiện có; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, lắp đặt thiết bị giám sát tại các khu vực phù hợp trong cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế và UBND xã, phường trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn cần được tăng cường.

Các Sở Y tế được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 15/1 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo.