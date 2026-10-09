Chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên công bố phóng thử tên lửa siêu vượt âm tầm trung, Hàn Quốc bất ngờ công bố thành công vụ phóng thử đầu tiên của phương tiện lướt siêu vượt âm (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) do chính nước này nghiên cứu và phát triển.

Tổng thống Lee Jae Myung đích thân theo dõi sự kiện tại cơ sở của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng về công nghệ quốc phòng tự lực của Seoul.

Phương tiện lướt siêu vượt âm (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) hoạt động theo nguyên lý khác biệt hoàn toàn so với tên lửa đạn đạo truyền thống.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Hệ thống sử dụng một tầng đẩy (booster) để tăng tốc và đưa đầu đạn lên tầng khí quyển trên cao. Sau khi tách khỏi tầng đẩy, phương tiện lướt sẽ hạ xuống độ cao thấp hơn và bay lướt với tốc độ siêu vượt âm (thường trên Mach 5, tương đương hơn 6.100 km/h), đồng thời thực hiện các thay đổi quỹ đạo theo chiều dọc và ngang một cách linh hoạt.

Chính khả năng bay thấp, tốc độ cực cao và quỹ đạo khó dự đoán khiến hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong lần thử nghiệm đầu tiên này, HGV đã leo lên đúng độ cao mục tiêu, tách thành công khỏi tầng đẩy, thực hiện đường bay kế hoạch trong môi trường siêu vượt âm, sau đó hạ thấp độ cao, thay đổi hướng bay cả theo chiều đứng lẫn chiều ngang rồi chính xác đánh trúng mục tiêu được chỉ định.

Điểm cốt lõi của cuộc thử nghiệm nằm ở việc kiểm chứng các công nghệ then chốt mà bất kỳ quốc gia nào phát triển HGV cũng phải vượt qua.

Tổng thống Lee Jae Myung (bên phải) lắng nghe Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul (bên trái) phát biểu trong lễ kỷ niệm Ngày Quân đội tại Gyeryong, tỉnh Chungcheong Nam, ngày 1/10/2026. Ảnh: YONHAP News

Thứ nhất là vật liệu bảo vệ nhiệt siêu cao. Khi bay ở tốc độ siêu vượt âm trong khí quyển, bề mặt phương tiện phải chịu nhiệt độ cực cao do ma sát không khí, có thể lên tới hàng nghìn độ C.

Việc Hàn Quốc xác nhận đã kiểm tra thành công vật liệu chịu nhiệt siêu cao trong điều kiện bay thực tế cho thấy nước này đã giải quyết được một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất.

Thứ hai là hệ thống dẫn đường và điều khiển. Ở tốc độ siêu vượt âm, mọi sai số nhỏ về góc độ hay lực đẩy đều có thể khiến phương tiện lệch quỹ đạo hàng chục kilomet chỉ trong vài giây.

Việc HGV thực hiện được các điều chỉnh quỹ đạo ngang - dọc và vẫn đánh trúng mục tiêu chứng tỏ hệ thống dẫn đường, cảm biến và thuật toán điều khiển đã đạt độ tin cậy cao.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (ở giữa) theo dõi vụ phóng thử đầu tiên của phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) tại Viện Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: zaobao.com.sg

Thứ ba là khả năng bay không đều ở độ cao thấp - đặc điểm giúp HGV “lẩn tránh” radar và hệ thống phòng thủ bằng cách thay đổi liên tục độ cao và hướng bay thay vì đi theo quỹ đạo đạn đạo dễ tính toán.

Mặc dù giới chức Hàn Quốc chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết như tốc độ tối đa chính xác, tầm bắn, độ cao bay tối đa hay thời gian bay, nhưng việc xác nhận HGV đã hoàn thành toàn bộ chuỗi nhiệm vụ từ tăng tốc - tách - lướt - cơ động - đánh trúng mục tiêu đã đủ để khẳng định đây không còn là thử nghiệm khái niệm mà là bước tiến thực chất trên con đường hoàn thiện vũ khí.

Các nguồn tin cho biết vụ phóng được thực hiện từ một sà lan tại khu vực thử nghiệm của ADD ở biển Tây (Hoàng Hải), nhằm đảm bảo an toàn và kiểm soát tốt hơn môi trường thử nghiệm.

Ảnh: Kim Minseok/aviationweek.com

Khác với tên lửa đạn đạo thông thường có quỹ đạo tương đối cố định và dễ bị theo dõi, hoặc tên lửa hành trình bay chậm hơn, HGV kết hợp tốc độ siêu vượt âm với khả năng cơ động cao ở độ cao thấp, tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ của đối phương.

Việc phát triển thành công công nghệ này giúp Hàn Quốc giảm dần sự phụ thuộc vào đồng minh trong việc đáp trả các mối đe dọa, đồng thời nâng cao năng lực răn đe chủ động.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là lần thử nghiệm đầu tiên nhằm xác minh công nghệ cốt lõi. Quá trình hoàn thiện một hệ thống HGV đầy đủ để đưa vào biên chế vẫn đòi hỏi nhiều vòng thử nghiệm tiếp theo về độ tin cậy, khả năng tích hợp đầu đạn thực chiến, khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết và môi trường điện từ phức tạp, cũng như chi phí sản xuất hàng loạt.

Dù vậy, với việc Tổng thống Lee Jae Myung đích thân theo dõi và tuyên bố hỗ trợ mạnh mẽ, cộng đồng quốc phòng khu vực có lý do để tin rằng Hàn Quốc đang quyết tâm biến HGV thành một trụ cột mới trong lực lượng tấn công chiến lược của mình.

Phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), một khi được hoàn thiện, sẽ trở thành vũ khí mang tính "thay đổi cuộc chơi" thực sự, buộc các bên liên quan phải tính toán lại toàn bộ phương án phòng thủ và tấn công trong khu vực.

(Theo en.yna.co.kr, upi.com, japantimes.co.jp, world.kbs.co.kr, aviationweek.com, english.news.cn)



