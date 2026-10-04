Hàn Quốc công bố video thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hyunmoo-V nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Lực lượng Vũ trang. Đoạn phim ghi lại chi tiết phóng lạnh, tách bệ bảo vệ, kích hoạt động cơ và mở cánh ổn định, hé lộ sức mạnh của ‘quái vật’ đầu đạn 9 tấn.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-V. Ảnh chụp màn hình từ video/en.defence-ua.com

Ngày 1/10/2026, nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc, Seoul đã công bố một đoạn video thử nghiệm hiếm hoi tên lửa đạn đạo Hyunmoo-V (còn gọi Hyunmoo-5).

Đây là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy khá chi tiết chuỗi công đoạn phóng thực tế của hệ thống vũ khí chiến lược này, từ giai đoạn đẩy ra khỏi ống phóng đến khi động cơ chính hoạt động và cánh ổn định mở ra.

Video không chỉ mang tính tuyên truyền mà còn cung cấp dữ liệu kỹ thuật giá trị về một trong những tên lửa đạn đạo thông thường mạnh nhất thế giới hiện nay.

Hyunmoo-V là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hai tầng, được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu cứng và sâu dưới lòng đất như hầm chỉ huy, kho vũ khí hoặc căn cứ ngầm.

Theo các nguồn tin công khai, tên lửa Hyunmoo-V có chiều dài khoảng 15 đến 20 mét, đường kính gần 1,6 mét và khối lượng phóng khoảng 36 tấn.

Trọng lượng đầu đạn của tên lửa Hyunmoo-V là 9 tấn, tổng trọng lượng 36 tấn và lực đẩy 75 tấn. Ảnh: missilery.info

Điểm nổi bật nhất là đầu đạn thông thường nặng tới 8-9 tấn, một con số vượt xa hầu hết các tên lửa đạn đạo quy ước khác.

Tầm bắn của tên lửa Hyunmoo-V được đánh giá linh hoạt, có thể đạt 300 đến hơn 3.000 km tùy thuộc vào cấu hình đầu đạn, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ đối phương và các mục tiêu chiến lược sâu hơn.

Công nghệ phóng lạnh (cold launch) là yếu tố then chốt được thể hiện rõ trong video. Thay vì đốt động cơ ngay bên trong ống phóng, tên lửa trước hết được đẩy ra khỏi canister bằng khí nén hoặc động cơ phụ.

Chỉ khi đã bay lên không trung một khoảng cách an toàn, động cơ chính mới được kích hoạt. Cơ chế này giúp bảo vệ bệ phóng di động 9 trục khỏi sức nóng và lực phản hồi cực lớn, đồng thời cho phép xe phóng nhanh chóng di chuyển sau khi bắn, tăng khả năng sống sót trước đòn phản công.

Sau khi tách khỏi bệ bảo vệ (protective pallet), tên lửa bắt đầu giai đoạn bay có điều khiển, cánh ổn định được triển khai để duy trì quỹ đạo ổn định trong giai đoạn tăng tốc ban đầu.

Tên lửa Hyunmoo-V được phát triển nhằm tăng cường đáng kể khả năng răn đe của Hàn Quốc. Ảnh: war-book.ru

Ưu điểm lớn nhất của tên lửa Hyunmoo-V nằm ở sức xuyên phá và khả năng linh hoạt chiến thuật. Đầu đạn siêu nặng kết hợp vận tốc cao khi lao xuống cho phép Hyunmoo-V xuyên sâu hàng chục mét vào các công trình bê tông cốt thép hoặc đá cứng, tạo hiệu ứng phá hủy mạnh mà không cần đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống nhiên liệu rắn hai tầng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng so với tên lửa nhiên liệu lỏng, đồng thời tăng độ tin cậy trong điều kiện chiến trường.

Bệ phóng di động 9 trục cho phép triển khai linh hoạt trên địa hình phức tạp và giảm nguy cơ bị phát hiện sớm. Việc công bố video chi tiết cũng gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng về năng lực trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc trong chiến lược “Trừng phạt và Trả đũa Hàng loạt”.

Bên cạnh đó, tên lửa Hyunmoo-V cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Kích thước và khối lượng lớn khiến chi phí sản xuất và bảo dưỡng cao, đồng thời đòi hỏi hạ tầng hậu cần phức tạp hơn so với các hệ thống tầm ngắn hoặc tầm trung thông thường.

Tầm bắn tối đa khi mang đầu đạn nặng 8-9 tấn sẽ bị giảm đáng kể so với cấu hình đầu đạn nhẹ hơn, tạo ra sự đánh đổi giữa sức phá hủy và khoảng cách.

Tên lửa Hyunmoo-V. Ảnh: Defence Express/war-book.ru

Cơ chế/công nghệ phóng lạnh tuy bảo vệ được bệ phóng nhưng yêu cầu độ chính xác cao trong quá trình đẩy ban đầu; bất kỳ sai lệch nào cũng có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tiếp theo.

Ngoài ra, vì là hệ thống chiến lược, số lượng triển khai thực tế vẫn bị giới hạn bởi ngân sách và tốc độ sản xuất, dù Hàn Quốc đang nỗ lực tăng công suất.

Việc công bố video thử nghiệm tên lửa Hyunmoo-V vào dịp kỷ niệm quan trọng cho thấy Hàn Quốc không chỉ muốn trình diễn sức mạnh mà còn muốn khẳng định tính sẵn sàng chiến đấu của tên lửa Hyunmoo-V sau quá trình phát triển kéo dài và giai đoạn đưa vào biên chế từ năm 2025.

Đây là minh chứng cho xu hướng phát triển vũ khí quy ước siêu mạnh nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và hầm ngầm kiên cố, nơi sức xuyên phá và độ chính xác trở thành yếu tố quyết định hơn là chỉ riêng sức nổ.

(Theo armyrecognition.com, en.defence-ua.com, geekweek.interia.pl)