Ukraine đưa trạm Starlink lên khinh khí cầu độ cao 10km làm trạm chuyển tiếp tín hiệu, nhưng lập tức bị drone FPV Nga vươn tới tầng bình lưu đánh chặn cực kỳ táo bạo.

Lực lượng Nga vừa công bố video và báo cáo về việc dùng drone FPV chuyên dụng đánh chặn thành công một khinh khí cầu Ukraine mang theo quadcopter (là một loại máy bay không người lái đa cánh quạt sử dụng đúng bốn cánh quạt để tạo lực nâng và điều hướng trên không trung) hoặc FPV trang bị terminal Starlink ở độ cao 10km.

Sự kiện này làm nổi bật chiến thuật sáng tạo của Ukraine trong việc mở rộng tầm tấn công và duy trì liên lạc, đồng thời cho thấy Nga đang thích ứng bằng cách phát triển khả năng đánh chặn ở tầng cao bất thường đối với drone FPV thông thường.

Khinh khí cầu của Ukraine trong trường hợp này là loại aerostat không neo buộc, sử dụng khí helium để bay lên độ cao lớn và trôi theo hướng gió.

Theo các nguồn tin, những khí cầu này có thể duy trì trên không hơn một ngày và di chuyển theo gió với quãng đường vượt quá 1.000km, cho phép đưa payload sâu vào hậu phương Nga mà không cần động cơ riêng.

Payload chính là một quadcopter hoặc FPV drone gắn kèm terminal Starlink Mini. Việc mang theo Starlink giúp giải quyết hạn chế lớn nhất của FPV thông thường: tầm điều khiển radio mặt đất chỉ vài chục kilomet.

Từ độ cao 10km, tín hiệu Starlink cung cấp liên kết băng thông rộng ổn định, cho phép phi công điều khiển từ xa hàng trăm kilomet, tiết kiệm pin của drone tấn công vì khí cầu đảm nhận phần lớn hành trình bay, đồng thời có thể đóng vai trò nền tảng chuyển tiếp tín hiệu, phát lại liên kết cục bộ xuống các đơn vị hoặc drone khác ở độ cao thấp hơn.

Nga dùng drone FPV đánh chặn khinh khí cầu Starlink Ukraine ở độ cao 10km: Cuộc chiến công nghệ mới trên bầu trời chiến trường. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chiến thuật này giúp UAV vượt qua lớp phòng không tầm thấp dọc tuyến mặt trận, tấn công các mục tiêu hậu phương với độ chính xác cao và chi phí tương đối thấp.

Về phía Nga, drone FPV được dùng để đánh chặn không phải loại tấn công mặt đất thông thường mà là biến thể chuyên dụng chống aerial target, có khả năng leo độ cao lên tới hơn 10km, một thông số vượt trội so với hầu hết FPV drone chiến trường vốn hoạt động dưới 1-2km.

Những drone này thường trang bị động cơ mạnh, pin dung lượng cao hoặc thiết kế khí động học tối ưu để duy trì lực đẩy ở môi trường không khí loãng, kết hợp camera độ phân giải cao và hệ thống điều khiển chính xác để tiếp cận và va chạm hoặc kích nổ gần mục tiêu bay chậm như khí cầu.

Việc tiêu diệt khí cầu không chỉ phá hủy Starlink và FPV drone mà còn cắt đứt khả năng chuyển tiếp tín hiệu, buộc Ukraine phải tốn thêm nguồn lực để tái triển khai.

Phân tích sâu hơn cho thấy ưu điểm rõ rệt của hệ thống khí cầu-Starlink Ukraine. Nó mở rộng đáng kể tầm hoạt động của FPV drone giá rẻ, giảm phụ thuộc vào radio truyền thống dễ bị nhiễu và tận dụng địa hình gió tự nhiên để xâm nhập sâu.

Starlink Mini nhỏ gọn, tiêu thụ điện thấp, phù hợp gắn trên payload nhẹ. Tuy nhiên, điểm yếu cũng hiện hữu: khí cầu bay chậm, dễ bị phát hiện bằng radar hoặc quan sát quang học khi đã lên cao và phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện gió.

Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga/osnmedia.ru

Một khi Nga phát hiện và điều drone đánh chặn lên tầng cao, khí cầu trở thành mục tiêu dễ tổn thương vì không có khả năng cơ động mạnh.

Phía Nga cũng phải đối mặt với thách thức kỹ thuật khi FPV drone thông thường khó đạt độ cao 10km; việc cải tiến để bay cao đòi hỏi nâng cấp động cơ, pin và hệ thống ổn định, làm tăng chi phí và giảm thời gian bay hiệu quả.

Sự kiện này phản ánh cuộc chạy đua công nghệ không ngừng trên chiến trường Ukraine. Ukraine tận dụng sự kết hợp giữa công nghệ dân sự giá rẻ như khí cầu và Starlink với drone FPV để tạo ra nền tảng tấn công và truyền tin linh hoạt ở độ cao lớn.

Nga đáp trả bằng cách mở rộng khả năng đánh chặn của FPV drone lên tầng cao, biến một công cụ vốn dùng gần mặt đất thành vũ khí phòng không điểm.

Dù hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào quy mô triển khai và khả năng thích ứng của cả hai bên, cuộc đối đầu này đang đẩy ranh giới của chiến tranh drone lên những độ cao mới, buộc các lực lượng phải nghĩ đến lớp phòng thủ và tấn công không chỉ ở tầm thấp mà cả tầng trung bình của bầu trời.

(Theo osnmedia.ru, forbes.com)