Kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League 2025/26 đã chính thức được xác định, mang đến nhiều cặp đấu hấp dẫn ngay trước ngưỡng cửa vòng 1/8. Đáng chú ý nhất là cuộc tái đấu giữa Real Madrid và Benfica, hai đội mới chạm trán nhau cách đây ít ngày.

Các cặp đấu vòng play-off Champions League 2025/26 - Ảnh: 433

Ở lần gặp gần nhất, thầy trò HLV Jose Mourinho đã tạo nên cơn địa chấn khi thắng 4-2 Real Madrid, qua đó giành vé dự vòng play-off trong một kịch bản đầy cảm xúc. Cuộc tái ngộ này vì thế được xem là màn so tài giàu duyên nợ và hứa hẹn cực kỳ căng thẳng.

Ngoài cặp đấu tâm điểm kể trên, vòng play-off còn chứng kiến hàng loạt màn đối đầu đáng chờ đợi khác. Dortmund chạm trán Atalanta trong cuộc so tài giữa hai đại diện giàu thể lực và lối chơi pressing mạnh mẽ.

Leverkusen sẽ đối đầu Olympiacos, nơi bản lĩnh châu Âu của đội bóng Hy Lạp là thử thách không nhỏ. Juventus đụng độ Galatasaray trong bầu không khí rực lửa, còn Atletico Madrid phải làm khách trên sân Club Brugge.

Real Madrid tái ngộ Benfica - Ảnh: RMCF, BFC

Đương kim vô địch PSG chạm trán Monaco tạo nên trận “nội chiến” nước Pháp, trong khi Newcastle đối đầu Qarabag và Inter Milan chạm trán Bodo Glimt.

Với tính chất loại trực tiếp, vòng play-off Champions League 2025/26 hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, nơi chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải.