Juventus đẩy Mourinho vào thế khó

“Tôi sẵn sàng trả giá để được sống trong một đêm như thế này”, Luciano Spalletti phát biểu sau khi Juventus thắng Benfica 2-0 ở vòng bảng Champions League 2025/26.

Ở phía bên kia, Jose Mourinho than thở: “Benfica xứng đáng có nhiều hơn, nhưng vì tính thực dụng của kết quả, chúng tôi đã thua”.

Juventus có chiến thắng quan trọng. Ảnh: Imago

Benfica đến Turin với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh suất play-off Champions League. Dù vậy, đội bóng Lisbon không thể hiện được nhiều.

Hiệp 1 diễn ra khá nhạt nhòa, khi cả hai đội đều chủ trương hạn chế tối đa việc đối phương xâm nhập vòng cấm. Benfica chỉ tạo được cơ hội đầu tiên ở phút 23, nhưng không thể dứt điểm.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Spalletti thực hiện sự thay đổi mang tính quyết định. Chico Conceicao vào sân thay Fabio Miretti.

Thế trận sôi động hơn khi Sudakov cướp bóng rồi chuyền cho Pavlidis dứt điểm bị hậu vệ Kelly cản phá.

Juventus đáp trả gần như ngay lập tức, với bàn mở tỷ số ở phút 55. Kephren Thuram đoạt bóng, phối hợp với Jonathan David rồi dứt điểm chính xác.

Benfica bị ảnh hưởng tâm lý sau bàn thua. Điều này giúp Juventus dễ dàng có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó chưa đầy 10 phút. David kiến tạo rất tinh tế cho McKennie dứt điểm đánh bại thủ môn Trubin.

Trong hưng phấn, McKennie suýt nữa lập cú đúp với pha dứt điểm sau đó. Benfica cũng có câu trả lời, nhưng các học trò của Mourinho thiếu sắc bén trong những mét cuối sân.

Pavlidis hỏng phạt đền. Ảnh: Imago

Hy vọng về màn ngược dòng của Benfica đến ở phút 79, khi VAR vào cuộc và công nhận phạt đền. Tuy nhiên, Pavlidis – vốn được xem là chuyên gia sút penalty – lại trượt chân và đá hỏng một cách đáng tiếc.

Thảm họa Mourinho

Giữa niềm vui của Juventus, đội chắc chắn suất play-off và vẫn còn hy vọng về vị trí trong top 8 – khu vực giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League, tương lai Benfica càng trở nên u ám.

Mọi hy vọng của thầy trò Mourinho giờ đây dồn cả vào trận đấu cực kỳ khó khăn với Real Madrid – đội vừa thắng Monaco 6-1 – nhằm nuôi hy vọng đi tiếp tại Champions League.

Đội bóng Bồ Đào Nha mới chỉ có 6 điểm. Vì thế, ngay cả khi “Mou Team” giành chiến thắng trước đội bóng cũ của Mourinho, họ vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Nói cách khác, Benfica chỉ có một lựa chọn là đánh bại Real Madrid, đồng thời chờ đợi những đối thủ xếp trên sẽ vấp ngã. Kịch bản này rất khó xảy ra.

Mourinho có nguy cơ không vượt qua được vòng bảng Champions League. Ảnh: Imago

“Với những hạn chế của mình, Benfica vẫn chơi một trận đấu mạnh mẽ, nhưng trong 20 mét cuối sân, cần phải dứt khoát, phải xé toang đối thủ, chúng tôi làm chưa tốt”, Mourinho thừa nhận.

Khi đề cập đến nguy cơ bị loại, “Người đặc biệt” vẫn rất bình thản. “Benfica có một văn hóa rất đặc biệt. Ở đây, không phải mục tiêu quyết định mức độ động lực hay tính chuyên nghiệp. Đơn giản là chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Trong thời gian qua, kết quả trên sân cỏ khiến một bộ phận người hâm mộ Benfica thất vọng. Thậm chí, có ý kiến nên sa thải Mourinho.

Ngoài việc bất lợi ở Champions League, “As Águias” (những chú đại bàng) cũng gây nhiều thất vọng tại các mặt trận quốc nội.

Trong vài ngày, họ liên tiếp bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, cũng như thua Porto trong trận tứ kết Cúp quốc gia. Ở giải VĐQG, đội của Mourinho kém ngôi đầu bảng đến 10 điểm.