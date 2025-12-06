Lớp tập huấn thu hút gần 180 học viên là cán bộ văn hóa và trưởng thôn ở các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, tạo diễn đàn chuyên môn sôi động, nơi đội ngũ cơ sở được tiếp cận tri thức mới gắn với yêu cầu phát triển nông thôn bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Nghiêm Hà Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp quản lý và năng lực tổ chức hoạt động cho cán bộ văn hóa đang trở nên ngày càng cấp thiết. Nhiều xã đã hoàn thành các tiêu chí hạ tầng, kinh tế, môi trường, nhưng tiêu chí văn hóa luôn là thước đo bền vững vì liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần, nếp sống và bản sắc cộng đồng.

Hoạt động văn hoá tại phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng thực tiễn, gắn với nhu cầu của cơ sở. Các chuyên đề truyền đạt tập trung vào mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của từng vùng, từng dân tộc; nghiệp vụ tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng; kỹ năng trang trí, khánh tiết và cổ động trực quan. Đặc biệt, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa – thể thao giúp cán bộ địa phương tiếp cận cách làm mới trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa đến tận thôn, xã.

Việc nâng chất thiết chế văn hóa – thể thao được nhiều học viên quan tâm. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương có nhà văn hóa nhưng hoạt động còn mờ nhạt, chưa tạo sức thu hút cộng đồng. Những gợi mở về cách xây dựng lịch hoạt động định kỳ, tổ chức câu lạc bộ theo nhóm sở thích hay kết hợp sinh hoạt văn hóa với tuyên truyền pháp luật được đánh giá là phù hợp với điều kiện cơ sở nông thôn hiện nay.

Điểm nhấn của lớp tập huấn là hoạt động tham quan mô hình thiết chế văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Qua quan sát trực tiếp, học viên có điều kiện học hỏi từ các thôn, xã đã vận hành hiệu quả nhà văn hóa, sân thể thao, phòng sinh hoạt cộng đồng và ứng dụng công nghệ số trong quản lý thiết bị, truyền thông sự kiện.

Kéo dài trong 1,5 ngày, lớp tập huấn góp phần củng cố năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở – lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc thắp sáng không gian văn hóa cộng đồng, xây dựng nếp sống mới và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong đời sống nông thôn. Đây cũng là tiền đề để các địa phương hoàn thành tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.