Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (Maur) vừa có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ.

Theo hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tam Kiệt thẩm tra, tổng chi phí bồi thường thực tế được chốt ở mức hơn 9.834 tỷ đồng. Con số này giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức trần tối đa 12.784 tỷ đồng được phê duyệt cuối năm 2025.

Để triển khai dự án, thành phố sẽ thu hồi đất của 16 tổ chức và 507 hộ dân dọc tuyến. Trong số các hộ dân bị ảnh hưởng, có 415 trường hợp giải tỏa một phần và 92 trường hợp phải giải tỏa trắng.

Điểm đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ tại khu vực Công viên 23-9. Ảnh: TK

Là công trình trọng điểm vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội nhằm bứt tốc mạng lưới đường sắt đô thị, đến nay hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ đã đủ điều kiện trình duyệt.

Theo Maur, 9 phường, xã chịu ảnh hưởng dọc tuyến cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất khái toán chi phí và phương án di dời hệ thống công trình trong ranh dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Maur đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thẩm định hồ sơ để trình UBND TPHCM phê duyệt.

Đồng thời, Ban kiến nghị các sở ngành tham mưu thành phố sớm bố trí quỹ căn hộ chung cư tái định cư nhằm ổn định cuộc sống người dân và đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng.