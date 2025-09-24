Bất chấp việc các đại lý Nissan tại Việt Nam liên tục áp dụng các chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm giá mạnh tay để kích cầu suốt nhiều tháng qua, khách hàng đến đại lý để mua Nissan Almera vẫn khá thưa thớt.

Phiên bản Nissan Almera V được các đại lý giảm giá nhiều nhất. Ảnh: Lê Quân

Thực tế này cho thấy, cuộc chiến trong phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam không chỉ đơn thuần là cuộc đua về giá bán, mà còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố từ thương hiệu, tâm lý tiêu dùng cho đến giá trị bán lại của chiếc xe.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, Nissan Almera được phân phối tại Việt Nam dưới ba phiên bản: EL (489 triệu đồng), V (529 triệu đồng) và VL (569 triệu đồng). Tuy nhiên, chương trình giảm giá sâu chủ yếu tập trung vào bản V.

Giá bán thực tế của Nissan Almera V tại các đại lý hiện đang ở mức rất cạnh tranh, chỉ dao động từ 479-489 triệu đồng, tương đương giảm 40-50 triệu đồng so với giá niêm yết. Thậm chí, có một đại lý Nissan sẵn sàng "cắt lỗ" lên tới 80 triệu đồng, đưa giá bán của Almera V còn 449 triệu đồng nhằm đẩy hàng tồn VIN 2024 dù số lượng xe tồn cũng không nhiều.

Trong khi đó, hai phiên bản Almera EL và VL do khan hàng nên khách hàng mua sẽ không được đại lý hỗ trợ giảm giá tiền mặt trực tiếp mà chỉ được tặng thêm gói phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ với tổng giá trị 10 triệu đồng. Đây vốn là chương trình áp dụng theo chính sách chung của hãng.

Thế nhưng, lượng xe Nissan Almera bán ra thị trường vẫn khá khiêm tốn so với con số lên tới cả nghìn xe mỗi tháng của Toyota Vios (7.204 xe) và Honda City (5.902 xe). Dù không có số liệu bán hàng cụ thể nhưng lượng xe Almera ít ỏi lăn bánh trên đường phố là minh chứng rất rõ ràng cho điều này.

Cũng phải nói thêm rằng, thị trường xe Việt trong năm 2025 đón nhận thêm nhiều cái tên mới giúp cho người tiêu dùng có sự lựa chọn đa dạng hơn. Chưa kể, các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ B cũng có những chính sách ưu đãi "khủng" như Hyundai Accent nhận khuyến mại tới 40 triệu đồng, Toyota Vios và Honda City đang áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Lý giải về sự e dè của khách hàng Việt đối với Nissan Almera dù mẫu xe này có chất lượng tốt không kém đối thủ, giới chuyên gia và những người có kinh nghiệm sử dụng ô tô đã chỉ ra một số nguyên nhân chính sau.

Mức giảm giá chưa đủ tạo ra lợi thế khác biệt trước các đối thủ khiến Nissan Almera ít được người dùng quan tâm. Ảnh: Lê Quân

Đầu tiên, mức giảm giá của Nissan Almera không tạo ra nhiều lợi thế, nếu không nói là còn thua kém một số đối thủ, khiến người mua thường có xu hướng tìm đến những lựa chọn "an toàn" và giá bán tốt hơn.

Thứ hai, mạng lưới đại lý và dịch vụ sửa chữa của Nissan ngày càng thu hẹp, dẫn đến thương hiệu này trở nên "lép vế" hơn về mức độ phổ biến. Bên cạnh đó, giá phụ tùng thay thế đắt đỏ, gây ra tâm lý lo ngại về sự bất tiện và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe lâu dài.

Thứ ba, dù đã có nhiều cải tiến so với thế hệ trước, thiết kế của Almera vẫn bị một bộ phận người dùng đánh giá là chưa thực sự hài hòa và bắt mắt bằng vẻ trung tính, lịch lãm của Vios hay phong cách thể thao, hiện đại của City.

Cuối cùng là giá trị bán lại. Do thương hiệu chưa mạnh và doanh số không cao, Nissan Almera thường có mức giá bán lại thấp hơn so với các đối thủ. Đây là một rào cản tâm lý lớn khiến nhiều khách hàng phải đắn đo, dù giá mua ban đầu có thể hấp dẫn hơn.

Nissan Almera đang bán tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ được hãng xe Nhật Bản giới thiệu vào tháng 11/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được nâng cấp nhẹ ở ngoại hình, thêm nhiều trang bị tiện nghi và an toàn để bắt kịp các đối thủ. Động cơ 1.0 Turbo của Almera cho khả năng vận hành khá tốt và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, nội thất của Almera bị cho là có phần đơn điệu và sử dụng vật liệu chưa mang lại cảm giác cao cấp bằng các đối thủ, không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau hay một số tính năng an toàn chưa phải là tiêu chuẩn trên các phiên bản thấp. Vì thế, số đông khách hàng Việt chưa thực sự hài lòng.

Việc Nissan Almera dù được giảm giá sâu nhưng vẫn khó cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City là một minh chứng rõ ràng cho thấy, giá bán không phải là yếu tố quyết định duy nhất trên thị trường ô tô Việt Nam.

Chừng nào những rào cản về tâm lý thương hiệu và giá trị bán lại chưa được giải quyết, Almera vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành thị phần ở phân khúc sedan cỡ B đầy cạnh tranh.

