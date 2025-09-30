Bước sang đầu Quý 4, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ sôi động trở lại sau giai đoạn ảm đạm của tháng Ngâu. Đây cũng là thời điểm nhiều hãng xe lựa chọn để tung ra loạt sản phẩm mới, tạo nên “làn sóng” thu hút người tiêu dùng đang chờ đợi cơ hội mua sắm.

Dưới đây là một số mẫu xe sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam trong tháng 10 tới với chủ yếu là các mẫu xe gầm cao:

Suzuki Fronx

Sau nhiều tháng bị bắt gặp xuất hiện trên đường, cuối cùng mẫu xe gầm cao cỡ A của Suzuki là Fronx đã được hãng xe Nhật bản chính thức chốt lịch ra mắt vào ngày 17/10 tại TPHCM.

Suzuki Fronx sẽ chính thức "nhập mâm" ở phân khúc A-SUV vào ngày 17/10 tới. Ảnh: Suzuki

Fronx được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback ăn khách Suzuki Baleno - vốn bán chạy ở thị trường Ấn Độ. Tại Việt Nam, Fronx được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, nơi đang có sự góp mặt của các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF 5.

Tại thị trường Đông Nam Á, Suzuki Fronx có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp tích hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) cho công suất 99 mã lực, và một bản 1.2L hút khí tự nhiên, sản sinh 89 mã lực.

Theo một số tư vấn bán hàng, giá của Fronx tại Việt Nam được đồn đoán dao động từ 450-500 triệu đồng.

BYD Seal 5

Cũng có lịch ra mắt vào ngày 17/10 là mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc BYD - mẫu Seal 5. Mẫu sedan này được nhập khẩu tại Thái Lan và được định vị ở phân khúc xe cỡ C, nơi có những cái tên đáng chú ý như Mazda3, Honda Civic, KIA K3 hay Toyota Corolla Altis.

BYD Seal 5 sử dụng động cơ hybrid sạc ngoài. Ảnh: BYD

Theo tìm hiểu, BYD Seal 5 tại thị trường Thái Lan có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp, được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện với tổng công suất khoảng 209 mã lực. Đây cũng là mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV) đầu tiên trong phân khúc tại Việt Nam.

Tại Thái Lan, BYD Seal 5 có giá bán cao nhất là 769.900 baht (khoảng 638 triệu đồng). Dự đoán mức giá của BYD Seal 5 tại Việt Nam sẽ ở mức trên dưới 700 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual

Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa hé lộ sẽ bổ sung ra thị trường Việt Nam phiên bản Jaecoo J7 AWD Individual trong tháng 10 tới, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Đây là bản nâng cấp từ Jaecoo J7 Flagship nhưng với hệ dẫn động 4 bánh (AWD) cùng nhiều tính năng thiên về off-road.

Jaecoo J7 AWD Individual mà phiên bản thiên về off-road. Ảnh: OJV

Theo tìm hiểu, Jaecoo J7 AWD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo giống như bản Flagship, sản sinh công suất 183 mã lực, mô men xoắn 275Nm, đi cùng hộp số tự động 7 cấp.

Giá xe được dự đoán sẽ có giá niêm yết nằm giữa, vào khoảng 850 triệu đồng.

Ngoài Jaecoo J7, cũng trong tháng 10 tới, Omoda & Jaecoo Việt Nam có thể ra mắt thêm 2 mẫu xe gầm cao khác là Omoda C7 (crossover cỡ C) và Jaecoo J6 (SUV thuần điện cỡ C).

Subaru Forester 2025

Một mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV thiên về off-road khác cũng có thể ra mắt ngay trong tháng 10 tới là Subaru Forester 2025. Hiện, mẫu xe Nhật Bản này đã xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á vào tháng 7.

Tại Indonesia, Subaru Forester 2025 sử dụng động cơ Boxer 2.5L mới, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Subaru Forester 2025 có động cơ mới và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Paultan

Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như trước, Subaru Việt Nam sẽ nhập khẩu Forester 2025 từ Nhật Bản. Điều này có thể khiến giá xe tăng đáng kể so với hiện nay do đây là thị trường không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia thuộc khối ASEAN.

Hiện, Subaru Forester đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản với giá bán niêm yết lần lượt là 969 triệu đồng, 1,099 tỷ đồng và 1,199 tỷ đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này thường xuyên được hãng cũng như các đại lý giảm giá từ 100-200 triệu đồng nhằm "dọn kho".

Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid thế hệ mới ra mắt thị trường Thái Lan từ tháng 7 và có thể chính thức đến tay khách Việt trong khoảng tháng 10 hoặc 11 tới. Khi thế hệ mới của Santa Fe bỏ bản máy dầu khiến nhiều người tiếc nuối thì với sự xuất hiện của bản hybrid tiết kiệm xăng, thân thiện với môi trường được cho là sẽ lấy lại doanh số cho mẫu xe của Hyundai.

Hyundai Santa Fe Hybrid có thể được giới thiệu ngay trong tháng 10 tới. Ảnh: Hyundai Motor

Tại Thái Lan, Hyundai Santa Fe Hybrid có hai phiên bản, gồm Exclusive có giá 1,699 triệu baht (khoảng 1,373 tỷ đồng) và Presstige giá 1,859 triệu baht (khoảng 1,502 tỷ đồng). Giá bán này đắt hơn đáng kể đối với các phiên bản thuần xăng.

Các phiên bản sử dụng động cơ hybrid của Hyundai Santa Fe được trang bị động cơ xăng 1.6L tăng áp Smartstream T-GDI kết hợp với mô tơ điện, cho tổng công suất đạt 232 mã lực và mô men xoắn 264Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trước đó, chỉ trong vài ngày cuối tháng 9, nhiều mẫu xe được làm mới tại Việt Nam. Có thể kể tới như mẫu sedan Skoda Slavia, bộ đôi của KIA - Sorento và Morning, Mitsubishi Xpander 2025, Suzuki XL7 thêm phiên bản mới Black Edition hay sự xuất hiện của mẫu xe điện cỡ mini VinFast Minio Green...

(Tổng hợp)

