Ở trận đấu đầu tiên nội dung đồng đội nữ, Việt Nam để thua tiếc nuối sau hai set với cùng tỷ số 13-15. Đáng chú ý trong set 2, có thời điểm chúng ta dẫn trước chủ nhà Thái Lan tới 3 điểm nhưng bị thua ngược đáng tiếc.

ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu nỗ lực ở trận đấu thứ hai để thắp lên hi vọng giành tấm HCV nội dung này.