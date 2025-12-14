Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 14/12:
HCV: Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi cá nhân);
HCB: Cầu mây (đồng đội nữ); Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi cá nhân);
HCĐ:
Bóng chuyền
Trận bán kết 1 môn bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Philippines chuẩn bị được bắt đầu. Mời quý độc giả click vào đường link bên dưới để theo dõi trực tiếp.
Bắn súng Việt Nam giành chiến thắng kép
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua người đồng đội Nguyễn Thùy Trang khi đạt tổng số điểm 242,7 để đoạt tấm HCV quý giá, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Với 141,7 điểm, Thùy Trang có được tấm HCB.
Video Thu Vinh trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV (nguồn: SN)
Bắn súng
Ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, Việt Nam chắc chắn có 1 HCV và 1 HCB khi Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là hai xạ thủ trụ lại cuối cùng, bước vào bắn loạt quyết định tranh HCV. Đây sẽ là một chiến thắng kép của bắn súng Việt Nam.
Bắn súng
Xem video loạt bắn đầu tiên chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ (nguồn: SN)
Bắn súng
Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang bắt đầu thi chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữa.
Bắn súng Việt Nam giành HCV, phá kỷ lục SEA Games
Bộ ba xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Triệu Thị Hoa Hồng xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, với thành tích 1.711 điểm. Không những vậy, các cô gái Việt Nam còn phá kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đó, Thùy Trang và Thu Vinh xuất sắc dẫn đầu vòng loại và tiến vào loạt bắn chung kết (8 VĐV) diễn ra lúc 11h45 hôm nay.
HCB thuộc về chủ nhà Thái Lan, đội Malaysia giành HCĐ.
Cầu mây hụt HCV
Sau khi thua 0-2 ở regu thứ nhất, ĐT cầu mây Việt Nam tiếp tục thua 0-2 ở regu thứ hai trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết đồng đội nữ. Đây cũng là tấm HC đầu tiên của ĐT cầu mây và là HC đầu tiên trong ngày hôm nay của đoàn Việt Nam.
Wushu
Niềm hi vọng vàng Dương Thúy Vy vừa hoàn thành bài thi ở vòng loại nội dung kiếm thuật với số điểm khá cao 9,670. Thúy Vi xếp thứ 3 sau hai VĐV Indonesia và Singapore. Trong khi Nguyễn Thị Hiền chỉ có được 9,046 điểm.
Cầu mây
Ở trận đấu đầu tiên nội dung đồng đội nữ, Việt Nam để thua tiếc nuối sau hai set với cùng tỷ số 13-15. Đáng chú ý trong set 2, có thời điểm chúng ta dẫn trước chủ nhà Thái Lan tới 3 điểm nhưng bị thua ngược đáng tiếc.
ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu nỗ lực ở trận đấu thứ hai để thắp lên hi vọng giành tấm HCV nội dung này.
Bơi
Kình ngư Jeremie Loic Nino Lương giành quyền vào chung kết nội dung 50m bơi bướm dành cho nam.
Cầu mây Việt Nam tranh HCV với Thái Lan
Cầu mây Việt Nam đang thi đấu chung kết, tranh HCV với chủ nhà Thái Lan ở nội dung đồng đội nữ. Đúng như dự đoán, hai kỳ phùng địch thủ tạo ra trận đấu hấp dẫn ngay từ set 1. Tiếc rằng các cô gái Việt Nam thua 13-15 trong set 1.
Bơi
Kinh ngư Nguyễn Thúy Hiền vào chung kết nội dung 50m tự do nữ, đại diện của Việt Nam đứng thứ 7/8 VĐV tại vòng loại.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 14/12
