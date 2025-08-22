Dấu mốc nữ Việt Nam

Bóng chuyền nữ thế giới (FIVB Women’s Volleyball World Championship) vốn là sân chơi mà châu Âu và Nam Mỹ thống trị. Italia, Serbia, Brazil, Mỹ, Nga (hiện bị cấm tham dự)… luôn nằm trong nhóm tranh chức vô địch.

Ở giải năm nay, tổ chức tại Thái Lan (22/8-7/9), những đại diện châu Á cũng bước vào sân chơi với niềm tin mới.

Nữ Việt Nam mang đến luồng gió mới cho giải thế giới

Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan vẫn là các “ngọn cờ đầu”, và lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam góp mặt – một dấu mốc mang nhiều ý nghĩa hơn là câu chuyện thành tích.

Về cấp độ châu Á, Nhật Bản (3 lần vô địch 1962, 1967, 1974) vẫn được coi là đội bóng duy trì sự ổn định cao nhất. Năm 2022, họ từng lọt vào bán kết World Championship và cho thấy khả năng thách thức các đối thủ hàng đầu châu Âu.

Trung Quốc sau thời kỳ vàng son – vô địch 1982, 1986 – vẫn giữ vị thế ứng viên nặng ký, dù phong độ thất thường.

Thái Lan, với thế hệ cầu thủ tài năng, đã chứng minh họ không chỉ là “ông lớn” Đông Nam Á mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội top 8 thế giới.

Trong bức tranh ấy, sự xuất hiện của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam mở ra một chương mới.

Từ chỗ chỉ quen góp mặt ở đấu trường khu vực như SEA Games hay Asian Games, nữ Việt Nam lần đầu giành quyền dự World Championship – thành quả của nhiều năm kiên trì xây dựng lực lượng và đầu tư.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya. Cơ hội đi tiếp là rất hẹp, nhưng chỉ riêng việc có mặt ở Thái Lan đã là bước tiến lịch sử.

Trận đấu với Kenya được xem là “chung kết” của Việt Nam ở vòng bảng. Đây là đối thủ gần nhất về trình độ và là cơ hội thực tế nhất để đội quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tìm kiếm chiến thắng tại giải thế giới.

Nếu làm được, đó thực sự là chiến công mang ý nghĩa biểu tượng, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu để Việt Nam được nhắc đến trong bản đồ bóng chuyền thế giới.

So với Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam còn ở khoảng cách đáng kể, từ thể hình, kỹ chiến thuật cho đến kinh nghiệm quốc tế.

Không phải ai cũng ở đỉnh cao ngay từ đầu. Lịch sử cũng từng chứng kiến người Thái khởi đầu từ vị trí tương tự, rồi sau đó vươn lên mạnh mẽ nhờ sự bền bỉ và lứa VĐV tài năng.

Câu hỏi cho FIVB

Nữ Việt Nam hiện sở hữu thế hệ trẻ triển vọng, với Trần Thị Thanh Thúy là tay đập chính, từng gây ấn tượng ở SEA V.League – với trận thắng lịch sử trước Thái Lan. Những bài học khi bước ra giải thế giới sẽ là nền tảng quý giá cho tương lai.

Ở tầm rộng hơn, sự có mặt của Việt Nam cũng làm phong phú thêm câu chuyện về châu Á tại giải.

Tuyển Việt Nam và các đại diện châu Á muốn khẳng định mình

Thay vì chỉ có vài đội truyền thống, khu vực giờ đây có thêm đội nữ Việt Nam đang tìm cơ hội khẳng định mình.

Điều đó đặt ra câu hỏi: liệu FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế) có sẵn sàng trao thêm cơ chế hỗ trợ, chẳng hạn chia thưởng công bằng hơn, hay đầu tư phát triển hệ thống đào tạo, để châu Á không bị lẻ loi?

World Championship 2025 vì thế không chỉ là nơi xác định nhà vô địch, mà còn là phép thử cho tham vọng toàn cầu hóa bóng chuyền.

Nếu châu Á – với Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam – có thể tạo nên dấu ấn, sức hút của môn thể thao này sẽ mở rộng mạnh mẽ sang thị trường đông dân nhất thế giới.

Ngược lại, nếu khoảng cách vẫn quá lớn, bóng chuyền nữ có nguy cơ duy trì trạng thái “độc quyền” của châu Âu và Nam Mỹ.

Với Việt Nam, phần thưởng ở giải lần này có thể không đến từ tiền bạc – vốn tập trung ở nhóm đội vô địch – mà nằm ở trải nghiệm và cơ hội.

Một pha bóng đẹp, một trận đấu quả cảm hay một chiến thắng trước Kenya có thể trở thành động lực để thế hệ sau tự tin hơn.

Châu Á cần thêm những câu chuyện như thế để chứng minh mình không chỉ là kẻ bám đuổi.

Sự hiện diện của Việt Nam chính là lời khẳng định: hành trình của bóng chuyền châu Á chưa bao giờ chỉ thuộc về Nhật Bản hay Thái Lan.