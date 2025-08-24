Đúng như dự đoán, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Ba Lan (hạng 3 thế giới) trong trận mở màn giải vô địch thế giới 2025. Dù vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng khiến đội bóng đến từ Đông Âu phải toát mồ hôi mới giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, chiều cao, thể lực... nhưng các cô gái Việt Nam vẫn chơi rất tự tin, chiến đấu kiên cường. Thắng Ba Lan 25/23 ở set 1 được xem là một kỳ tích của Thanh Thúy và các đồng đội. Trước khi trận đấu diễn ra, những người lạc quan nhất cũng không nghĩ tới kịch bản này.

Thanh Thúy lùi về hàng sau. Ảnh: Volleyball World

VĐV chơi hay nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Vi Thị Như Quỳnh. Tay đập sinh năm 2002 ra sân trong đội hình chính và bất ngờ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao cho nhiệm vụ ghi điểm. Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy lui về hàng sau bắt bước 1, hỗ trợ hàng phòng ngự.

Được trao cơ hội thể hiện, Vi Thị Như Quỳnh có một trận đấu tỏa sáng. Cô hoạt động rất bền bỉ, dứt điểm có độ hiểm hóc khiến hàng chắn với những VĐV cao trên 2m của Ba Lan có nhiều tình huống phải bó tay.

"Vi Thị Như Quỳnh chơi ở vị trí này chỉ tập trung tấn công nên rất tự tin", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá.

Vị Thị Như Quỳnh có trận đấu tỏa sáng. Ảnh: Volleyball World

Theo thống kê, Như Quỳnh ghi tới 20 điểm, là VĐV có nhiều điểm số nhất ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cần phải biết rằng một VĐV ở khực Đông Nam Á không dễ có thể gây ra được khó khăn với các VĐV hàng đầu thế giới như Ba Lan.

Các VĐV ghi điểm nhiều tiếp theo của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Bích Thủy (9), Kiều Trinh (8), Thanh Thúy (6), Nguyễn Thị Uyên (4), Lê Thanh Thúy (3)...

Với việc giành được 1 set thắng trước Ba Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ bị trừ 0.01 điểm và giữ nguyên hạng 22 thế giới. Ở trận đấu tiếp theo tại bảng G, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Đức (hạng 11 thế giới), vào lúc 17h ngày 25/8.