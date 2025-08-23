Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu gây chấn động trước đội hạng 3 thế giới Ba Lan. Dù thiếu vắng chủ công Bích Tuyền, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu tự tin, đa dạng và hiệu quả.
Với sự tỏa sáng của Như Quỳnh, Thanh Thúy, Kiều Trinh và Bích Thủy, Việt Nam xuất sắc thắng 25-23 trong set mở màn, tạo nên bất ngờ lớn.
Tuy nhiên, đẳng cấp và thể hình vượt trội của Ba Lan nhanh chóng lên tiếng. Ở set 2 và 3, đội bạn hoàn toàn áp đảo trên lưới, liên tục tạo ra những pha block “không tưởng”, buộc Việt Nam phải nhận hai thất bại cách biệt 10-25 và 12-25.
Set 4 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Việt Nam khi liên tục bám đuổi điểm số, khiến Ba Lan phải rất vất vả.
Dù vậy, sự xuất sắc của Stysiak và Korneluk đã giúp Ba Lan khép lại trận đấu với chiến thắng 25-22. Chung cuộc, Ba Lan vượt qua Việt Nam 3-1 (23-25, 25-10, 25-12, 25-22) ở trận ra quân.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|10
|12
|22
|Ba Lan
|23
|25
|25
|25
22-25
ĐT Việt Nam nỗ lực cứu được 1 match-point nhưng Ba Lan vẫn kết thúc trận đấu. Dù thua nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn có quyền tự hào khi có được set thắng lịch sử trước đội bóng hạng 3 thế giới ngay trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới.
21-23
Nguyễn Thị Trinh bỏ nhỏ ở vị trí số 4, sau đó ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 21.
18-22
Lần này Thanh Thúy đập bóng sau vạch 3m chạm tay chắn Ba Lan đi ra ngoài.
17-20
Vẫn là Bích Thủy với pha ghi điểm giúp ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
15-18
Bích Thủy đập bóng chạm tay chắn Ba Lan đi ra ngoài sân. Ngay sau đó vẫn là Bích Thủy tấn công rất nhanh về cuối sân.
12-16
Thanh Thúy đập bóng không qua hàng chắn đôi rất cao của Ba Lan. ĐT Việt Nam bị đối thủ bỏ cách 4 điểm.
11-11
Lâm Oanh phát bóng đem về điểm ace cho ĐT Việt Nam.
9-11
Ba Lan vượt lên dẫn ngược ĐT Việt Nam với cách biệt 2 điểm, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật.
8-7
Thanh Thúy đánh bóng ra ngoài, sau đó Lâm Oanh lại chuyền bóng lỗi. Nhưng Bích Thủy nhanh chóng giúp ĐT Việt Nam lấy lại tinh thần với điểm số quan trọng.
5-1
Lê Thanh Thúy phát bóng ghi điểm ace may mắn khi bóng khẽ chạm lưới.
SET 4: 2-0
Như Quỳnh phát bóng đem về điểm ace khi đối thủ chủ động né nhưng không thành công.
12-25
Đội trưởng Thanh Thúy đánh bóng không qua lưới sau vạch 3m. ĐT Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đội bóng số 3 thế giới.
12-20
Như Quỳnh đánh bóng trúng vào người đối thủ Ba Lan, đem về điểm số thứ 12 cho ĐT Việt Nam.
10-18
Bước một của ĐT Việt Nam đang gặp vấn đề, trong khi đối thủ Ba Lan lại duy trì trạng thái hưng phân sau set 2 bùng nổ.
9-13
ĐT Việt Nam đang thi đấu đầy nỗ lực trong set 3, Bích Thủy vừa đem về điểm số thứ 9.
4-7
Ba Lan phát bóng không qua lưới, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 4.
SET 3: 0-4
Thanh Thúy đập bong sau vạch 3 mét không qua hàng chắn rất cao của Ba Lan. Đội bóng châu Âu ghi liền 4 điểm.
10-25
Ba Lan thể hiện sức mạnh vượt trội để kết thúc set 2 với điểm số cách biệt 25-10.
9-21
Ba Lan lên điểm số thứ 21, không có cơ hội để ĐT Việt Nam lật ngược thế cờ trong set 2.
6-14
Như Quỳnh cắt chuỗi lên điểm của các cô gái Ba Lan. Khoảng cách giờ là khá lớn.
4-10
Ba Lan xốc lại tinh thần sau set 1, đội bóng châu Âu phát huy tốt chiều cao trội hơn cùng nhanh pha tấn công chính xác để tạo cách biệt lên tới 7 điểm.
3-5
Như Quỳnh đập bóng xuyên chắn ở vị trí số 2.
SET 2: 2-2
Lâm Oanh mắc lỗi khiến ĐT Việt Nam mất điểm, sau đó Thanh Thúy đập bóng bạt chắn đi ra ngoài.
25-23
Trọng tài bắt lỗi của VĐV Ba Lan, ĐT Việt Nam giành set thắng lịch sử tại giải vô địch thế giới.
23-23
Ba Lan duy trì mạch lên điểm, sau đó Nguyễn Thị Trinh cắt chuỗi lên điểm của đội bóng châu Âu. Tiếp đó là điểm block của Thanh Thúy.
21-21
Ba Lan có 3 điểm liên tiếp để san bằng điểm số 21-21.
20-17
VĐV Ba Lan đánh bóng ra ngoài, ĐT Việt Nam dẫn trước 3 điểm cách biệt đầy bất ngờ. Ban Lan lập tức xin hội ý chiến thuật lần thứ hai trong set 1.
18-17
Ba Lan có pha ghi điểm với cú đánh bóng chéo sân chính xác để gỡ hòa 17-17. Ngay sau đó hàng chắn áo xanh đem về điểm block.
15-14
Như Quỳnh có pha xử lý lỏng cổ tay cực tinh tế đưa bóng về cuối sân. Sau đó ĐT Việt Nam có thêm điểm nữa để vượt lên, Ba Lan lập tức xin hội ý chiến thuật.
13-14
Kiều Trinh đập bóng uy lực ở vị trí số 2 ghi điểm, ngay sau đó Ba Lan đánh bóng ra ngoài sân. Đội bóng châu Âu challenge nhưng không thành công.
11-14
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý lần một sau khi để đội bóng hạng 3 thế giới tạo cách biệt 3 điểm nhiều hơn.
11-12
Trước đối thủ có chiều cao vượt trội nhưng Kiều Trinh vẫn có pha chắn bóng ghi điểm chính xác.
8-10
Kiều Trinh đập bóng ở vị trí số 2 đưa bóng dính vạch, điểm số thứ 8 cho ĐT Việt Nam.
7-8
Như Quỳnh đập bóng bạt chắn, đem về điểm số thứ 7 cho ĐT Việt Nam.
5-5
Kiều Trinh phát bóng khó chịu đem về điểm ace tiếp theo cho ĐT Việt Nam.
3-5
Như Quỳnh đập bóng chạm tay chắn Ba Lan đi ra ngoài, tiếc rằng sau đó pha phát bóng lại không qua lưới.
20h30 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam là người phát bóng trước được thực hiện của Lâm Oanh và có điểm ace khi bóng khẽ chạm lưới.
20h25
Hai đội tuyển làm thủ tục cử quốc ca trước trận đấu. ĐT Việt Nam mặc trang phục màu xanh, trong khi Ba Lan mặc trang áo trắng quần đỏ.
20h05
Vận động viên hai đội tuyển ra sân khởi động chuẩn bị cho trận khai màn Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.
Nhận định trước trận
Ba Lan hiện đứng thứ 3 thế giới, hơn Việt Nam tới 19 bậc và từng giành 3 HC đồng FIVB Nations League liên tiếp. Đội bóng châu Âu sở hữu dàn VĐV cao lớn, nổi bật là Magdalena Stysiak (2,03 m) hay Agnieszka Korneluk (2 m).
Trong khi đó, Việt Nam chỉ mới là tân binh, được trao suất nhờ Thái Lan làm chủ nhà. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có bước tiến vượt bậc với nhiều chiến thắng lịch sử, trong đó có việc hạ Bỉ và Thái Lan.
ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn khi vắng đối chuyền chủ lực Bích Tuyền, nhưng ban huấn luyện đã thử nghiệm nhiều phương án thay thế.
Trước đối thủ mạnh, Việt Nam xác định tâm thế cửa dưới nhưng vẫn đặt mục tiêu nhập cuộc tự tin, phát huy tối đa tinh thần chiến đấu để tìm kiếm cơ hội bất ngờ.