Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu gây chấn động trước đội hạng 3 thế giới Ba Lan. Dù thiếu vắng chủ công Bích Tuyền, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu tự tin, đa dạng và hiệu quả.

Với sự tỏa sáng của Như Quỳnh, Thanh Thúy, Kiều Trinh và Bích Thủy, Việt Nam xuất sắc thắng 25-23 trong set mở màn, tạo nên bất ngờ lớn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ khi thắng Ba Lan set 1 - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, đẳng cấp và thể hình vượt trội của Ba Lan nhanh chóng lên tiếng. Ở set 2 và 3, đội bạn hoàn toàn áp đảo trên lưới, liên tục tạo ra những pha block “không tưởng”, buộc Việt Nam phải nhận hai thất bại cách biệt 10-25 và 12-25.

Set 4 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Việt Nam khi liên tục bám đuổi điểm số, khiến Ba Lan phải rất vất vả.

Dù vậy, sự xuất sắc của Stysiak và Korneluk đã giúp Ba Lan khép lại trận đấu với chiến thắng 25-22. Chung cuộc, Ba Lan vượt qua Việt Nam 3-1 (23-25, 25-10, 25-12, 25-22) ở trận ra quân.