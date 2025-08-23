tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 3.jpg
Tối 23/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình của mình tại giải vô địch thế giới 2025, với trận mở màn gặp Ba Lan. 
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 1.jpg

Trước đối thủ đứng hạng 3 thế giới, Thanh Thúy và các đồng đội đặt mục tiêu học hỏi, cọ xát, nhưng cũng rất tự tin.
cdv bong chuyen.jpg
CĐV Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu ở Phuket (Thái Lan) tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 16.jpg
Trước đối thủ rất mạnh, sở hữu dàn VĐV có chiều cao rất khủng lên tới hơn 2m, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn bám chắn rất tốt.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 14.jpg
Vai trò của Thanh Thúy càng trở nên quan trọng sau khi Bích Tuyền rời đội tuyển.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 10.jpg
Chuyền 2 Lâm Oanh trong một pha kiến tạo cho đồng đội.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 18.jpg
Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 22.jpg
Sau khi bị Ba Lan dẫn điểm ở đầu set 1, Kiều Trinh và các đồng đội vượt lên 15/14, trước khi tạo nên bất ngờ lớn khi thắng 25/23 trong set đầu tiên. Đây là set thắng lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 27.jpg
Thanh Thúy có set 1 chơi rất xuất sắc.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 25.jpg
Niềm vui vỡ òa của các cô gái Việt Nam khi có thể thắng 1 set trước đội hạng 3 thế giới.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 26.jpg
Sau khi để thua 10/25 ở set 2 và 12/25 ở set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy mạnh mẽ trong set 4, có thời điểm vươn lên dẫn trước đội bóng đến từ Đông Âu. Dù Vi Thị Như Quỳnh thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận thua 22/25, chung cuộc thua 1-3.
tuyen bong chuyen nu viet nam ba lan 28.jpg
Dù không thể tạo nên bất ngờ nhung tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi thắng Ba Lan 1 set. Ở trận đấu tiếp theo tại bảng G, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Đức (hạng 11 thế giới), vào lúc 17h ngày 25/8.

Ảnh: Volleyball World