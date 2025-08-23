Khoảnh khắc lịch sử của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới
Dù không thể làm nên bất ngờ trước Ba Lan nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có một set thắng (1-3), ghi cột mốc lịch sử trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới.
Ảnh: Volleyball World
VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng Giải vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, có sự tham dự lần đầu tiên của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành set thắng lịch sử trước khi thua Ba Lan với tỷ số 1-3 trận ra quân bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đang cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, đồng thời cần nhìn bài học từ người hàng xóm thành công.
Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Thái Lan, với sự góp mặt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu Giải vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 - nơi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự, đầy đủ và chính xác.